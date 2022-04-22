Fox News не смог найти в Демпартии США сторонников переизбрания Байдена

После сообщений прессы о планах Джо Байдена баллотироваться на второй срок Fox News попытался найти представителя Демократической партии, готового под запись поддержать кандидатуру действующего главы Белого дома. Поиски оказались безрезультатными. По мнению телеведущего Такера Карлсона, возраст настолько беспощаден к Байдену, что американцев уже не удивить никакими рассказами о его оплошностях.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Если вы видели кадры, на которых Джо Байден что-то бормочет перед публикой, а вы наверняка их видели, вряд ли мы сегодня могли бы вас чем-нибудь удивить. Будете ли вы шокированы, узнав, что Джо Байден недавно заблудился в собственной спальне? Что он представил настольную лампу как свою супругу? Что он хвастался японскому премьер-министру, как спас жизнь Марии-Антуанетты в ходе кавалеристской атаки во время Крымской войны? Наверное, нет.

Мы не можем утверждать, что что-либо из этого действительно произошло, хотя могло и произойти, звучит вполне правдоподобно. И если вы думаете, что мы сейчас говорим обидные слова, не волнуйтесь, Джо Байден об этом никогда не узнает! Джо Байден теперь уже не воспринимает других людей как реальность, он живёт в мире призраков и туманных воспоминаний. Но вы и так это знали, потому что смотрели видеозаписи.

Возможно, единственное, что удивило бы вас в Джо Байдене через 15 месяцев после его вступления в должность президента, это то, что он планирует идти на переизбрание! Вот это уже в голове не укладывается! Невозможно, правда! Нелепо! Если бы Джо Байдену каким-то образом удалось остаться в Белом доме, к концу второго срока ему было бы 86 лет. Посчитайте сами.

Даже сейчас, в 79 — а это больше средней продолжительности жизни мужчин в США — Джо Байден едва способен говорить по-английски. И с годами лучше не станет. Какой будет президент из Джо Байдена к 2028 году? Подумаешь — вздрогнешь. Можно поручиться, что дополнительный ботокс и пересадка волос не сделают его лучше. Сама идея гротескна. «Уикенд у Берни»* в Белом доме. Оскорбление принципа самоуправления. Но это не значит, что так не будет.

Согласно статье, опубликованной на этой неделе в газете The Hill, Джо Байден поведал своему бывшему боссу Бараку Обаме, что действительно планирует идти на переизбрание. Джо Байден считает, что он, цитирую, «единственный, кто может победить Дональда Трампа». Это во всяком случае означает, что Джо Байден верит, что один раз уже победил Дональда Трампа. «Эй, ребята, я получил 81 миллион голосов! Может быть, в следующий раз я получу 500 миллиардов!»

И как же отреагировал Барак Обама? Газета The Hill об этом не написала. Зато мы знаем, что ранее в этом месяце Обама назвал Джо Байдена «вице-президентом», так что можно догадаться. Обама никогда не скрывал, что не питает к Джо Байдену ни симпатии, ни уважения. Обама считал Байдена фальшивым, некомпетентным, старым, белым и надоедливым. И это десять лет назад! Можете себе представить, как Обама относится к возможному президентству 86-летнего Джо Байдена. Для сравнения: Мишель Обаме к ближайшим президентским выборам едва исполнится 60, ясно же, что сейчас её очередь!

И так думает не только Обама. Многие демократы разделяют это мнение. Сегодня утром, просто для развлечения, мы попытались найти представителя Демократической партии, готового под запись поддержать выдвижение Джо Байдена на второй срок. Не нашли ни одного.

Имейте в виду: те же самые люди с восторгом расскажут вам, что вы можете изменить свой биологический пол, просто пожелав этого. Как по щелчку каблуков Дороти в стране Оз. Бум! Ты теперь трансгендер! В это, по их мнению, можно поверить. Однако они не станут говорить вам, что Джо Байден должен ещё раз стать президентом. Агитировать за переизбрание Байдена слишком абсурдно — даже для них. Никакой доверчивости не хватит, чтобы в это поверить. Джо Байден?! Да ладно!

Таково сегодня общее мнение в Вашингтоне. И на сей раз оно верно.

Итак, учитывая всё это, понимаешь, что происходит со средствами массовой информации. Самые верные сторонники Джо Байдена набросились на него что есть сил! Добившись сначала избрания манекена, пул журналистов Белого дома теперь каждый вечер рассказывает вам, что он неудачник. Почему они это говорят? Потому что не хотят, чтобы он снова баллотировался. Они знают, что он проиграет. На этих кадрах CNN напоминает вам, что Джо Байден сейчас менее популярен, чем большинство заболеваний, передающихся половым путём.

CNN: Цифры отличаются: разброс от 30 с небольшим до 40 с небольшим. 40 с небольшим — тоже нехорошо. Ключевой момент: самый низкий или один из самых низких показателей, зафиксированных данным социологическим центром. Здесь — самый низкий. Здесь — самый низкий. Здесь — на один пункт выше самого низкого. Здесь — самый низкий. И когда три-четыре социологических центра показывают самый низкий рейтинг президента Соединённых Штатов, это значит, что у президента большие проблемы, по крайней мере по сравнению с его прошлыми позициями.

Это самый низкий показатель среди всех президентов, избранных на эту должность, а не занявших её автоматически, с поста вице-президента. Это очень, очень, очень плохие цифры!

Итак, это один видеофрагмент. Но прилизанный журналист CNN, демонстрирующий данные опросов, не исключение: практически все средства массовой информации в стране говорят одно и то же. Они уже не просто зачитывают ужасные результаты опросов, они с ними соглашаются!

Дата выхода в эфир 20 апреля 2022 года.

* Американская чёрная комедия 1989 года, сюжет которой крутится вокруг попыток выдавать мёртвого за живого (прим. ИноТВ).