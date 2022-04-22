Минималистичный, но не скучный: модные тенденции маникюра весны, идеально подходящие для офиса
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Офисный стиль предполагает минимализм и определенную строгость. На работе неуместен слишком вычурный и кричащий маникюр. Но это не означает, что дизайн ваших ногтей должен быть скучным и старомодным. В статье мы расскажем о модных трендах весеннего маникюра, которые подходят для офиса. Они выглядят скромно, но не скучно.
Синие кончики с дизайном
Это оригинальный и модный вариант дизайна ногтей. Создайте в верхнем углу ногтевой пластины синий полумесяц, а внутри него нарисуйте маленький белый глаз.
Белые волны
Этот минималистский белый дизайн в виде волнистых линий идеально подходит для офиса. Такой рисунок можно легко создать своими руками. Он универсален и сочетается с любой одеждой.
Красные кончики
Френч с заостренными красными кончиками выглядит эффектно, но не вызывающе. Вы можете сами создать такой дизайн с помощью трафаретов или маникюрной ленты.
Зеленый маникюр
Многие женщины боятся использовать зеленый цвет в маникюре. Однако это один из самых красивых тонов. Попробуйте поиграть со светлыми и темными оттенками зеленого. Такой контраст будет выглядеть эффектно.
Небесно-голубые ногти
Небесно-голубой цвет – один из самых нежных и элегантных оттенков. Покрасьте кончики ногтей в светлый тон. Подчеркните их нижнюю часть более глубоким синим цветом.
Белый с черными линиями
Это стильный вариант дизайна ногтей для офиса. Покрасьте верхнюю часть ногтевой пластины в белый цвет, создавая некоторую кривизну. Затем нарисуйте пару черных линий, которые будут разделять белую часть и ваш естественный цвет ногтя.
Розовый френч
Этот простой вариант подойдет для ногтей квадратной формы. Нанесите на ногтевую пластину нюдовый лак, а кончик покрасьте в ярко-розовый цвет.
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Красный с белыми линиями
Комбинация красного с белым создает красивый контраст. Покрасьте кончики ногтей в ярко-алый цвет. Затем нанесите на них белые линии с кривизной.
Розовые волны
Покройте ногтевую пластину волнообразными линиями. Используйте при этом разные оттенки розового цвета. У вас получится нежный и красивый маникюр.
Комбинированный зеленый френч
Этот дизайн сочетает прямой и обратный френч. Покрасьте кончики ногтей в зеленый цвет, а затем нарисуйте тем же лаком дугообразные линии у ногтевого ложа.
Заключение
Мы привели несколько идей дизайна ногтей для офиса. Выбирая подходящий вариант, учитывайте свой общий стиль и цвет одежды.
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