 

В Финляндии назвали срок подачи заявки на членство в НАТО

22.04.2022, 2:55, Новости дня
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Финляндия направит заявку на вступление в Североатлантический альянс в ближайшие недели, сообщил заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя.

«Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство [по вопросу вступления в НАТО] как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной», – приводит ТАСС слова финского парламентария, которого цитирует финское издание Helsingin Sanomat.

По данным издания, комитет по иностранным делам финского парламента во главе с Юсси Халла-ахо прибыл в четверг в Стокгольм. Члены комитета встретились с рядом шведских политиков, в том числе со спикером парламента Андреасом Норленом, главами Минобороны и МИД Швеции Петером Хультквистом и Анн Линде.

Накануне заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.

В среду официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что РФ предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

Ранее Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более, что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.

По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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