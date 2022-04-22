Экономика: РФ предложили переделать мир с Китаем и Индией

Мир – на пути к принципиально новому экономическому укладу. Гегемония либерального Запада с его санкционной «дубинкой» – уходящая натура. Повестка ближайшего будущего – схватка китайского социализма и индийской демократии, вооруженной искусственным интеллектом. Такие мнения прозвучали на открытии нового дискуссионного клуба «Воробьевы горы». Как РФ в глобальной трансформации не оказаться на обочине истории?

В четверг в Москве на Воробьевых горах прошло первое открытое заседание дискуссионного клуба с аналогичным названием.

За неполные два часа с докладами выступили экс-советник президента России, ныне министр по интеграции и макроэкономике Евразийской комиссии Сергей Глазьев, публицист и писатель Николай Стариков, представители большого бизнеса и академической экономической науки. В дискуссии активно участвовал представитель «Единой России», первый зампред Госдумы Александр Жуков (в 2004-2011 годах вице-премьер, куратор экономического блока и одновременно «социалки»).

Впрочем, заметим, что почти все докладчики подчеркивали: их надо воспринимать исключительно как частных лиц. Но в первую очередь – как носителей идей, призванных помочь РФ достойно выйти из нынешних пост-ковидных и санкционных пертурбаций. «В клубе будет обсуждаться любой экономический вопрос, это внепартийная площадка, открытая для всех людей, вне зависимости от идеологии, которым небезразлична судьба России», – сказал газете ВЗГЛЯД один из организаторов клуба, вице-спикер Госдумы от «Справедливой РФ – За правду» Александр Бабаков.

Одна из обсуждавшихся идей – «Концепция укрепления российского суверенитета» (КУРС), которую около месяца назад представила группа экономистов. Как отметил Бабаков, в основе концепции КУРСа лежит шесть идей.

Первая – «целевая эмиссия», то есть контролируемых выпуск государством в обращение денег под определенную задачу. Эта задача (она же второй принцип КУРСа) – построение «полноотраслевой экономики», которая подразумевает уход от сугубо сырьевой модели и развитие независимых от иностранных поставок отраслей: машиностроения, выпуска товаров народного потребления и т.д.

Для этого необходимо решить третью задачу: создать – точнее воссоздать – систему государственного планирования. Но не Госплана советского образца, который «директивно расписывает все, вплоть до производства отдельно взятого гвоздя», а стратегического планирования на уровне отраслей. «С применением новейших технологий сбора и обработки массивов большого объема данных», – уточняют разработчики КУРСа.

Четвертый и пятый принципы взаимосвязаны. Это введение понятия «справедливая стоимость рабочей силы», которое игнорируют либеральные экономисты. В эту стоимость «должны входить все издержки, необходимые для обеспечения высокого качества жизни трудящегося человека – хорошее питание, жилье, культурный досуг, образование для его детей, возможности восстанавливать здоровье и многое другое». Кроме того, КУРС предлагает реализовать в РФ известную (хотя и спорную) идею безусловного базового дохода – каждый житель России признается совладельцем основных ресурсов страны и получателем некоего национального дивидента по факту своего рождения.

Наконец, шестой принцип – геополитический. Авторы концепции призывают сформировать на базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «самостоятельный экономический контур России». Имеется в виду введение евразийского цифрового рубля с единственным центром эмиссии – и который должен стать единственным (вместо доллара, евро или юаня) платежным средством во взаиморасчетах внутри ЕАЭС. Новый евразийский блок с населением 200 млн и во главе с Россией должен стать пятой экономикой мира после Китая, США, Евросоюза и Индии, рассчитывают разработчики КУРСа.

Впрочем, отмечают организаторы клуба «Воробьевы горы» – предложенная концепция не догма, а предмет обсуждения. «Мы хотим дискутировать, спорить, потому что когда мы общаемся с правительством, то очень часто сложно найти консенсус. Только здесь мы имеем возможность обсуждать темы с тем же Сергеем Глазьевым, с Александром Жуковым – напрямую», – презентуя КУРС и клуб, отметил сопредседатель «Справедливой России» и глава ее думской фракции Сергей Миронов.

Всю дискуссию сопровождала метафора, продиктованная близостью места встречи – к спортивному трамплину на Воробьевых горах. Сейчас нашей экономике надо «совершить прыжок», не свалившись в кризисную пропасть, отмечали участники дискуссии. «Вообще-то здесь два трамплина, причем один разобран, а другой на ремонте», – заметил модератор встречи, журналист и телеведущий Игорь Виттель. Это также было истолковано метафорически:

все традиционные рецепты развития общества, будь то классический рыночный либерализм или «реальный социализм» либо не работают, либо нуждаются в «пересборке».

«К сожалению, те идеи, с которыми мы так активно и оптимистично выступали в 70-е годы, не смогли реализоваться на практике в силу ряда объективных и субъективных причин. Но если они могут быть реализованы сейчас – я буду только аплодировать», – заметил первый думский вице-спикер Жуков.

«Не могу согласиться с тем, что советская система доказала свою нежизнеспособность, – парировал Глазьев. – Если бы это было так, то мы бы не победили в Великой отечественной войне. Но советская плановая система не сработала в конце 1980-х годов, не сумев ответить на новые вызовы. Но в Китае социализм сохранился, хотя это и другой социализм».

Сейчас человечество переходит к новому «мирохозяйственному укладу», заметил экономист в своем докладе. По Глазьеву, мир уходит от «имперской модели» (которую воплощают собой страны классического капитализма во главе с сверхдержавой-гегемоном США) – к «интегрированному мирохозяйственному укладу». «Это новая система управления, которая включает в себя все, что было наработано до сих пор. Но суть в том, что государство в этой системе работает как арбитр и дирижер», – объяснил эксперт.

По прогнозу Глазьева, в недалеком будущем экономическое развитие планеты будут определять две державы – и это не США и Китай, как кажется сейчас. Аналитик считает, что «современная система американоцентричного либерального капитализма приказала долго жить». Конкурентами будут Китай (с его социализмом с национальной спецификой) и Индия – «полуторамиллиардная демократия, которая в скором времени возьмет на вооружение искусственный интеллект», полагает Глазьев. Задача РФ в новых условиях – «оказаться в центре нового мирохозяйственного уклада, а не на его обочине».

«Чтобы не оказаться на обочине нужно делать то, что делают страны ядра нового мирохозяйственного уклада. Это стратегическое планирование плюс рыночная конкуренция – отметил Глазьев газете ВЗГЛЯД по завершении заседания клуба. – В качестве цели нужно обозначить повышение общественного благосостояния».

«Как граждане, мы должны анализировать шаги по решению этой задачи, которые предпринимаются правительством и отдельными институтами власти», – в свою очередь отметил Бабаков. – «На эту цель – повышение благосостояния общества – должны работать все инструменты государственного управления включая денежно-кредитную, банковскую систему. Перед этой системой должна стоять задача – максимизация инвестиций. Если будет максимизация инвестиций, то автоматически будет минимизация инфляции».

«Здесь дорога уже проторена, – добавил Глазьев. – Нам просто нужно не в МВФ рот заглядывать,

не молиться на американские доллары, на вашингтонские финансовые организации, а заниматься развитием исходя из тех принципов, которые прекрасно работают в Китае, Индии, в целом в Юго-Восточной Азии. У нас огромный задел в этом направлении – и у нас чему-то в свое время учились…

Сейчас мы вполне можем развиваться с темпами не менее 10% в год, если будем реализовывать этот комплексный системный подход управления развития».

«У нас достаточно ресурсов в финансовой сфере. Мы можем эмитировать – выпускать в обращения столько денег, сколько нужно, чтобы обеспечить собственную страну и промышленным производством, и естественным потреблением», – рассуждает Бабаков. Что касается направленных на нас западных санкций, то они лишь показали, что «мы должны сами, самостоятельно решать задачи экономического развития».

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