Трюдо поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Власти Канады поддерживают стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Идут разговоры вокруг стремления Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Канада, конечно, очень это поддерживает», – приводит слова Трюдо ТАСС.

Канадский премьер при этом выступил с утверждением, что НАТО якобы «не представляет угрозы для России».

Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя назвал срок подачи заявки на членство республики в НАТО.

Накануне заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.

В среду официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что РФ предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

Ранее Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более, что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.

По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.

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