 

CNBC – Маск заявил о занижении показателей инфляции в официальных отчётах Вашингтона

22.04.2022, 2:45, Разное
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Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что официальные данные занижают реальные масштабы инфляции в США, пишет CNBC. На пресс-конференции по итогам первого квартала предприниматель рассказал о неизбежном росте цен на электрокары в свете текущей макроэкономической обстановки.


AP

В среду на пресс-конференции по итогам первого квартала глава компании Tesla Илон Маск заявил, что, по его мнению, официальные данные занижают реальные показатели инфляции в США, пишет CNBC. Согласно отчёту Министерства труда, опубликованному накануне, в марте инфляция в Америке выросла на 8,5% и достигла рекордных за 40 лет цифр на фоне взлетевших цен на энергоносители.

Как рассказывает сайт американского телеканала, предприниматель-миллиардер отвечал на вопрос аналитика о недавнем росте цен на машины Tesla и о том, как компания планирует выполнить поставленную перед собой долгосрочную задачу: сделать электрокары более доступными, в том числе для уменьшения зависимости людей от ископаемых видов топлива. Илон Маск заверил, что Tesla по-прежнему хочет сделать свои машины доступными, и пожаловался, что в свете меняющихся макроэкономических условий ценообразование может оказаться проблемой. «Я думаю, что официальные цифры на самом деле занижают реальные масштабы инфляции, — указал Маск. — И инфляция, скорее всего, останется на этом уровне по крайней мере до конца этого года».

Глава компании подчеркнул, что благодаря замороженным контрактам с поставщиками удаётся сдерживать рост цен на непродолжительный период времени, однако по истечении этого срока стоимость деталей для электрокаров может значительно вырасти: в некоторых случаях поставщики требуют повысить её на 20—30%. Особенно большие проблемы для Tesla представляет рост цен на сырьё и внешнюю логистику.

В статье отмечается, что Маск призвал предпринимателей подумать о том, чтобы заняться производством лития для электрокаров. По его словам, сейчас для этого самое подходящее время. «Вы любите чеканить монеты? Тогда бизнес по производству лития для вас», — убеждал предприниматель.

Как напоминает CNBC, недавно машины Tesla резко подскочили в цене в США и Китае, поэтому аналитики захотели уточнить, придётся ли компании снова в скором времени повышать их стоимость. Маск ответил отрицательно и добавил, что текущие цифры отражают предполагаемый рост продаж, а проданные по такой цене электрокары доставят через полгода или год. «Разумеется, мы не контролируем макроэкономическую обстановку», — сделал оговорку миллиардер.



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