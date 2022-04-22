Овны боятся одиночества: что скрывает каждый женский знак зодиака даже от своих близких подруг

У каждой женщины есть такие подруги, с которыми делишься самым сокровенными тайнами и планами на будущее. Но вместе с тем у каждого знака зодиака есть секреты, о которых знает только он. Хотите узнать, что скрывает каждый знак?

Овен

Овны никогда не делились этим с другими людьми… Они очень боятся одиночества, боятся, что близкие люди однажды отвернутся от них, уйдут, друзья дистанцируются и не с кем будет даже поговорить. Овнов бросает в дрожь даже при одной мысли об этом. Но думать не значит случиться, все это понимают. Появление новых друзей тоже пугает вас, потому что неизвестно, смогут ли они найти общий язык со старыми, а если нет, как долго это продлится. Интересно, что вы не боитесь потерять любовь – это для вас совсем другая история.

Телец

Женщины этого знака иногда даже себе боятся признаться в том, что они вспоминают бывших, даже если с момента разрыва прошло много времени. Да, это был человек, которого вы сильно любили, пережили вместе много счастливых моментов, но что-то пошло не так, вы расстались. Однако память все равно возвращает вас в былые времена, а дальше уже не остановиться. Вы начинаете прокручивать в уме гипотетические ситуации в духе “а что, если…”.

Близнецы

Близнецы отличаются добротой, являются хорошими друзьями и надежными партнерами. Однако есть у них одна проблема: они слушают собеседника, но не пытаются вникать в разговор и пропускают половину мимо ушей. Вот тут кроется их основной страх: они боятся, что друзья их раскусят.

Рак

Раки просто обожают ходить по магазинам, делать текущие покупки. В быту Раки прагматичны и смекалисты, однако шопинг ввергает их в ступор: деньги не экономятся. Вы никогда не признаетесь супругу в том, что истратили больше денег, чем собирались. Да, соврать про стоимость помады – это про вас. И ничего вы с собой поделать не можете.

Лев

Лев со стороны выглядит успешным и самодостаточным человеком, но и у него есть один большой и важный секрет, о котором он никогда никому не расскажет. Лев крайне не уверен в себе, его самооценка часто очень низкая. Но ведь никто никогда об этом не узнает, поэтому смело надевайте маску и идите в народ, который, к слову, вас обожает и многое вам прощает.

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Дева

Говорят, в отношениях нельзя изменять другому, но втайне Девы проповедуют совсем другое. И это ваш большой секрет. Однако в реальной жизни вам важна точность и предсказуемость, поэтому если вы долгое время не видите своего партнера, то делаете все возможное, чтобы найти и вернуться к нему. Конечно, в исполнении Девы все делается деликатно и очень умело. В этом вы большой профессионал, так есть и так будет.

Весы

Для Весов любые отношения – это долгая кропотливая работа. Со стороны кажется, что все идеально складывается само собой, но вы-то знаете, что вам предстоит сделать еще очень много, чтобы достичь полного счастья и совершенства в паре. Вы боитесь конфликта, а потому с большей охотой будете искать проблемы в себе, чем выведите на конфликт партнера. Совет один: не бойтесь обсуждать сложные ситуации. Все можно решить намного быстрее и лучше, если в обсуждении будут участвовать двое. Почаще делитесь своими чувствами, и отношения станут намного доверительнее и проще.

Скорпион

Если Скорпионы находятся в отношениях, то для них отношения – это вся жизнь. Вы без ума от своего партнера, хотя пытаетесь контролировать свое поведение, сохранять спокойствие, быть хладнокровным. Но в тайне вы уверены, что вместе вы навсегда. Старайтесь контролировать свое поведение, чтобы вспыльчивостью не нанести серьезных оскорблений или душевной травмы, которые невозможно будет простить. А вы можете, все это знают.

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Стрелец

Даже будучи в отношениях, Стрельцы втайне чувствуют себя одинокими почти все время. Часто вы думаете, что жизнь в одиночестве намного счастливее, но не решаетесь уйти, потому что боитесь потерять любовь. Если в отношениях вы не чувствуете себя свободной, продолжайте искать. Вы должны быть полностью довольны своей свободой и правами в паре, только тогда вы будете полностью счастливой. Конечно, придется приложить усилия.

Козерог

Вот кто действительно большой романтик, так это Козерог. Правда, его самого такое положение дел очень пугает, он боится, что никто не сможет понять его романтической души. Всю жизнь Козероги боятся, что все увидят их чересчур нежную душу, но продолжают беззаветно любить. Козероги, помните одно: на самом деле в мире очень мало романтики, и вы на вес золота. Учитесь больше выражать свои эмоции и желания, и отношения в семье будут только крепче.

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Водолей

Вы знаете, какую большую роль играют в жизни вашей второй половинки друзья. Но давайте будем честными, втайне вы их очень недолюбливаете. Они вас раздражают, вы не понимаете стиля их общения, шутки. Вы видите, что любимый превращается в их компании совсем в другого, незнакомого вам человека, вас это пугает. Конечно, вы не выражаете своего недовольства, потому что это причинит боль любимому человеку, и проживаете всю гамму чувств самостоятельно, глубоко внутри. Расслабьтесь, вас выбрали, а это уже немало.

Рыбы

Рыбам не хватает уверенности для построения собственных отношений. Они всегда боятся, что недостаточно хороши, умны и веселы. Своими мыслями Рыбы сводят с ума себя, но никогда не смогут предать любимого человека. Рыбы боятся, что не смогут увидеть ошибки прежде и исправить их прежде, чем поделятся с партнером своими истинными чувствами. Не стоит волноваться по пустякам. Рыбы – уникальный знак, очень великодушные и интеллектуальные люди, которые умеют не только привлекать, но и удерживать внимание. Их любят такими, какие они есть.