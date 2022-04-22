Минобороны: Украинские нацисты мародерствовали в Николаевской области в российской форме

Киевский режим провел постановочную съемку в поселке Воскресенское Николаевской области, чтобы обвинить российские войска в мародерстве, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в поселке городского типа Воскресенское Николаевской области киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил РФ перед мировой общественностью», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

Он сообщил, что по указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку «актов мародерства», совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что украинские военные намерены провести провокацию в Луганской народной республике на Пасху с применением ракетного комплекса «Точка-У».

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