 

Украинское воровство вынудило Румынию отказаться от поставок гумпомощи в Одессу

22.04.2022, 1:30, Новости дня
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Румынское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) приостановило поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста (румынское отделение), приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций города и области поставляемого продовольствия и медикаментов», – сообщил Мизинцев, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители юга Украины опасаются, что украинские националисты могут пойти на жуткую провокацию в Одессе, устроив кровавую бойню среди мирного населения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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