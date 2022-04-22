Страстная пятница: народные приметы 22 апреля

Страстная пятница

Пятый день Страстной недели имеет особое значение для всех верующих. Этот день наполнен глубокой скорбью, ведь по преданию именно в пятницу Иисус Христос был распят на кресте. В этот же день произошло погребение Сына Божьего. После жестокой казни камни, лежащие возле креста, раскололись и день сменился ночью – тогда-то многие испугались и по-настоящему уверовали в Бога. Именно поэтому в этот церковный праздник сердца людей наполняет не только скорбь, но и огромная благодарность.

Во всех православных храмах в Страстную пятницу проходят богослужения в память о страшных мучениях Иисуса Христа.

Что нельзя делать 22 апреля

Зная о том, какой сегодня православный праздник, верующие придерживаются ряда запретов, а именно отказываются от пищи до выноса Плащаницы (до 15:00), отменяют торжества и застолья особенно с распитием спиртных напитков, воздерживаются от работ по дому и ни в коем случае не занимаются выяснением отношений со своими близкими. В Страстную пятницу православные держат самый строгий пост и даже после трех часов дня позволяют себе лишь воду, постный хлеб, сырые овощи и фрукты.

Народные приметы

Страстную пятницу лучше всего посвятить молитвам и походу в храм. Считается, что во время церковной службы нужно зажечь 12 свечей. После их надо отнести домой и расставить по комнатам – люди верят, что это приносит в дом мир и благополучие. Также в этот церковный праздник приветствуется подготовка праздничного стола. Хозяйкам полагается воздерживаться от всех забот по дому за исключением выпекания куличей и покраски пасхальных яиц. Считается, что испеченные в этот день хлеба и куличи долго не плесневеют, так как обладают особенными свойствами.

Что касается погодных примет, то в этот день люди верят: