 

Минфин Индонезии: Путину направлено приглашение на саммит G20

22.04.2022, 0:05, Новости дня
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Лидеры всех стран Группы двадцати (G20) приглашены на саммит объединения, в том числе президент РФ Владимир Путин, сообщила министр финансов председательствующей в текущем году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Она выступала в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка на семинаре, на котором обсуждались перспективы дальнейшего развития мировой экономики. Ведущая мероприятия спросила, будет ли Путин присутствовать на встрече лидеров G20, которая пройдет осенью на острове Бали.

«Мы пригласили», – сказала в ответ министр, подчеркнув, что приглашения направляются заранее. «Уже все страны в G20 получили свои приглашения», – сказала она, информирует ТАСС.

Ранее министр финансов Японии Сюнъити Судзуки пояснил, что не покидал зал во время выступления министра финансов РФ Антона Силуанова на встрече G20 в Вашингтоне, чтобы иметь возможность выступить с осуждением Москвы.

Напомним, Судзуки на заседании парламентского комитета заявлял, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в «проведении работы» среди стран, не принявших санкций против России. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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