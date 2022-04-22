В Минобороны заявили о привлечении Украиной бандитов для запугивания населения

Сотрудники СБУ в Запорожье привлекают бандитские группировки для запугивания граждан, которых они считают недостаточно патриотичными, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, для этих целей боевики свободно перемещаются по городу, в том числе во время комендантского часа.

«Им предоставлена полная свобода действий в отношении населения. Зная о своей безнаказанности, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей», – цитирует ТАСС Мизинцева.

Ранее в Общественной палате рассказали о зверствах украинских силовиков в Мариуполе.

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