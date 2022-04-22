 

Макрон призвал Россию обеспечить эвакуацию из Мариуполя жителей города

22.04.2022, 0:05, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию обеспечить условия для выхода из Мариуполя жителей города и возможность для доставки гуманитарной помощи.

«В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию соблюдать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, разрешить доставку гуманитарной помощи», – приводит утверждение Макрона ТАСС.

В четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы Донецкой Народной Республики освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». Шойгу сообщил, что для мирных жителей, которые могут находиться на территории завода, были подготовлены гуманитарные коридоры и объявлялся режим тишины, однако с завода никто не вышел. Он добавил, что за нескольких дней с прилегающих к заводу территорий удалось эвакуировать более 100 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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