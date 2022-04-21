В Белом доме заявили о признаках поддержки армией Китая ВС России

США увидели признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам России, сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Отмечается, что китайские компании и банки не допускают прямого обхода санкций или заполнения ниши в плане экспортного контроля вместо России.

«Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.

Ранее сообщалось, что министры обороны США и КНР Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ в телефонном разговоре обсудили отношения между Вашингтоном и Пекином в военной сфере, вопросы безопасности в регионе, а также ситуацию вокруг Украины.

—