 

В Белом доме заявили о признаках поддержки армией Китая ВС России

21.04.2022, 22:43, Новости дня
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США увидели признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам России, сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Отмечается, что китайские компании и банки не допускают прямого обхода санкций или заполнения ниши в плане экспортного контроля вместо России.

«Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов», – передает ТАСС со ссылкой на заявление. 

Ранее сообщалось, что министры обороны США и КНР Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ в телефонном разговоре обсудили отношения между Вашингтоном и Пекином в военной сфере, вопросы безопасности в регионе, а также ситуацию вокруг Украины. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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