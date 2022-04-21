Промышленный конгломерат Koch Industries собрался остановить работу в России

Американский промышленный конгломерат Koch Industries разрабатывает «стратегию ухода» из РФ из-за санкций Запада, сообщило издание The Hill со ссылкой на служебную записку.

Издание отмечает, что конгломерат готовится закрыть в РФ два завода компании Guardian Industries, которая входит в состав конгломерата, передает ТАСС.

«Санкции, объявленные ранее, в апреле, а также реакция правительства РФ и его действия создали неприемлемые условия для продолжения деятельности Guardian на территории России», – цитирует издание служебную записку.

Представитель Koch Industries сказал изданию, что на такой шаг компанию подтолкнули американские санкции против российских банков, а также предложенный в РФ законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций в РФ.

Koch Industries основан в 1940 году, его головной офис находится в штате Канзас. Конгломерат входит в число крупнейших частных компаний США и традиционно содействует республиканцам.

Ранее в четверг американская компания Procter&Gamble (P&G) допустила возможность ухода с российского рынка. Кроме того, американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil допустила возможность закрытия всех предприятий в РФ к 24 июня 2022 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что поведение зарубежных стран по санкциям против РФ принципиально не изменится.

По данным аналитиков Йельской школы менеджмента, о сокращении деятельности в РФ в той или иной степени заявили порядка 750 иностранных компаний, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald’s.

Ранее в правительство и Генпрокуратуру направили список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы.

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