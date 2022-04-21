Мир шокирован тем, что происходит в Украине

Более 25 процентов всех жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством; миллионы людей нуждаются в помощи и защите, разрушены жилые дома, больницы и школы; в Ирпене, Буче и других городах люди хоронили своих близких в огородах и в братских могилах.

Об этом заявил Координатор ООН по кризисной ситуации в Украине Амин Авад. Он призвал прекратить эту бессмысленную войну и напомнил о призыве Генерального секретаря к гуманитарной паузе.

– Я хочу начать с того, к чему призвал Генеральный секретарь ООН: необходимо прекратить эту бессмысленную войну. Мы должны остановить кровопролитие и разрушения, – сказал Амин Авада на пресс-конференции во Львове – городе, расположенном на западе Украины.

Страдания невиданных масштабов

После вторжения России в Украину были убиты тысячи мирных жителей, разрушены города и выведены из строя важные объекты гражданской инфраструктуры.

– За последние два месяца мы стали свидетелями массовых страданий, опустошений и разрушений, – подчеркнул помощник Генерального секретаря ООН. В доказательство своих слов он привел несколько цифр:

– по меньшей мере 15,7 млн человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи и защите;

– более 5 миллионов человек бежали из Украины в другие страны;

– примерно 7,7 миллиона стали внутренне перемещенными лицами по всей стране;

– обстреляны 147 медицинских учреждений;

– нападениям подвергались 22 школы в день.

Люди собирают труппы по улицам Бучи и Ирпеня

– Мир в шоке от того, что происходит в Украине, – заявил Амин Авад. Он выразил глубокую тревогу по поводу судьбы гражданских лиц в Мариуполе и обращения там с военнопленными. Авад напомнил о страданиях и лишениях жителей оккупированного Херсона, где нет ни продовольствия, ни лекарств, а также о жителях Николаева, у которых уже седьмой день нет воды. Представитель ООН рассказал журналистам, что во многих областях Украины, особенно в Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской и Черниговской, разрушены жилые районы, выведены из строя важнейшие объекты инфраструктуры.

– Я своими глазами видел полнейшее опустошение и разрушения. Я встречался с людьми, которым приходилось подбирать тела своих родных и соседей с улиц Бучи и Ирпеня и хоронить их в огородах или братских могилах. Я даже не могу описать масштабы их страданий, – подчеркнул представитель ООН.

Он напомнил, что нападения на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Призыв о гуманитарной паузе

Координатор по кризисной ситуации в Украине напомнил о призыве Генерального секретаря к гуманитарном перемирию, которое позволит людям безопасно покинуть зоны боевые действий, а гуманитарному сообществу – доставить помощь нуждающимся. Амин Авад призвал «отложить в сторону все разногласия» и добиваться прекращения этой бессмысленной войны.

Дополнительное финансирование

На этой же пресс-конференции его коллега – Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, объявила о дополнительном выделении из Гуманитарного фонда для Украины 50 млн долларов. Таким образом общий объем финансирования проектов в Украине из гуманитарных фондов ООН превысит 158 миллионов долларов.

– Благодаря своевременной поддержке наших доноров эти средства позволят нам оказать помощь миллионам людей, в основном в наиболее пострадавших областях на востоке страны. Это обеспечит необходимую поддержку людям, чтобы пережить, вероятно, одну из тяжелейших трагедий в их жизни, — подчеркнула Оснат Лубрани.

Она напомнила об опасностях, с которыми сталкиваются женщины и девочки в Украине во время интенсивных боевых действий, обвинениях в изнасиловании и в этой связи сообщила, что часть выделенных средств будет направлена на предотвращение насилия по признаку пола и на поддержку пострадавших.

– Почти два месяца интенсивных боевых действий в Украине, эскалация которых продолжается, обернулись ужасными последствиями для гражданских лиц и серьезным гуманитарным кризисом, – сказала Оснат Лубрани.

В течение последних двух месяцев, по ее словам, сотрудники гуманитарных учреждений ООН, местных и международных организаций «работали день и ночь, чтобы помочь более 3,3 миллиона человек». Эта деятельность подкреплялась «самоотверженной работой волонтеров по всей стране».

Доставка помощи в Чернигов

Только вчера, по словам Лубрани, ООН на девяти грузовиках доставила помощь в Чернигов для более чем 13 800 человек. Она будет распределена при помощи Украинского общества Красного Креста. Людям доставили продукты питания, в том числе детские смеси, а также матрасы, термоодеяла и лампы на солнечных батареях. ООН снабжает помощью также жителей неподконтрольных правительству Украины территорий и внутренне перемещенных лиц.

Однако, как сказала представитель ООН, для обеспечения нужд людей в Украине нужно гораздо больше. До войны учреждения системы ООН работали в двух областях Украины, а сегодня – во всех 24 областях. При этом во многие места ооновцы не могут добраться, речь в первую очередь идет о Мариуполе и Херсоне.

– ООН в качестве посредника продолжает тесный диалог с обеими сторонами конфликта и призывает стороны срочно содействовать доставке гуманитарной помощи наиболее пострадавшим и обеспечить безопасную эвакуацию людей из районов активных боевых действий, — сказала Координатор по гуманитарным вопросам. Она напомнила, что ООН запросила у доноров для Украины на ближайшие три месяца 1,1 млрд долларов и на сегодняшний день получила почти 780 млн дол — почти 68 процентов от запрошенной суммы. В ближайшее время ООН выступит с пересмотренным призывом, поскольку потребности в помощи стремительно растут.

– В некоторых частях страны ситуация ухудшается с каждым днем. Буквально за последние дни были нанесены авиаудары в Киеве, Луганске, Донецке, Харькове, а также здесь, во Львове, были нанесены удары по жилым домам, что привело к жертвам среди гражданского населения, в том числе были убиты люди здесь во Львове, – сказала Оснат Лубрани.