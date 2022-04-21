Мнение: Смелый паренек

В наших новостях показали француза-карикатуриста, который говорил – да, мол, это я нарисовал обложку “послетеррорного” номера “Шарли Эбдо”, ту, на которой плачущий пророк Магомет. И даже несколько раз повторил, с нажимом, мол, да, это я рисовал, и да, это изображен именно пророк! Молодой такой парень, с открытым и симпатичным лицом.

Я восхитился искренне и всей душой. Редко когда приходится видеть пример настоящей гражданской смелости. Первая мысль была – “Что ж он делает?! Это что ж ему теперь – до седых волос, как Салману Рушди, под охраной ходить??”

Смелость – она и есть смелость, перед ней можно только снять шляпу. Парень знал, подо что подставляется – под 3 с лишним миллиарда мусульман и под сотни миллиардов долл. и евро, которыми владеют все эти бесчисленные ваххабиты-шейхи.

Удивляет бешеное количество Премудрых Пескарей, которые забили буквально все не только отечественные СМИ, но и социальные сети. Все в припадке ханжеского “благоразумия” – мол, ну как же так, зачем же “высовываться”, зачем же французы издали новый номер опять с карикатурами на пророка, зачем “подставляться”, “дразнить гусей”, зачем “провоцировать” и т.п.

По тому, что я успел посмотреть, мне “Шарли Эбдо” не нравится – просто потому, что они там все, на мой дилетантский взгляд, просто не умели рисовать. Я не люблю этот стиль – “как курица лапой”. У нас тоже был яркий представитель этого стиля, по какому-то недоразумению называвшийся карикатуристом – Андрей Бильжо. По-моему, абсолютно тошнотворное “творчество”, одна из причин, почему я в 90е избегал читать “КоммерсантЪ”.

Я также не совсем понимаю, какой смысл в принципе в карикатурах на пророка (Будду, Христа, Иегову и Даждьбога, на выбор). Разве что если есть какая-то суперостроумная идея…

Но! Совершенно ясно, что ПОСЛЕ расстрела редакция просто обязана была выйти с новыми карикатурами на ту же самую тему. А государство обязано было поддержать выход всеми ресурсами. Тут просто дело уже не в желании – нельзя было давать понять агрессивной части мусульман, что террор эффективен. Мол, если тебя “обидели” неверные – надо устроить кровавую баню, убить десяток-другой – и неверные станут шелковыми, они ж, типа, считают человеческую жизнь (свою!) такой бесценной…

Все ведь элементарно – жизненно важно поменять знак обратной связи. Показать – что, если разворачивать террор, то “карикатур на пророка” станет не меньше, а больше. Намного больше! То есть – исполнителей теракта, верных сынов Аллаха – тут же убили, а богопротивных картинок стало в 10 раз больше. Может быть, террор был не самой удачной идеей?

Плохо лишь, что пока наши Премудрые пескари восхваляют собственную трусость и бесхребетность, молодые художники из-за такой ерунды, как дурацкие рисунки, кладут, по сути, голову на плаху. По сути – жертвуют собой. Они ведь ЗНАЮТ, видели сами, что угрозы исламистов – совсем не шутка.

Это реальная сила – сила духа. А тоскливый вой наших “благонамеренных”, ей-богу, стыдно слушать (2015)