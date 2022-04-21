Мнение: Информационный фронт

Для тех, кто хочет как-то информационно помочь или же самостоятельно принять участие в информационной войне вместе с проверенными товарищами.

Наш народный информационный фронт

Мы неоднократно публиковали наш призыв к волонтерам-специалистам по OSINT и GEOINT присоединяться к нашей команде (https://t.me/rybar/28518).

На сегодняшний день на этом фронте трудится свыше полсотни специалистов. У нас получается привязывать к местности крайне неоднозначные видео, анализировать космоснимки, определять направления прилета и дезавуировать фейки.

Люди сами находят для себя интересные задания и направления работы.

▪️Выяснили, что на ресурсе Wikimapia сейчас в ручном режиме модераторы правят описания объектов и скрывают всё, мало-мальски связанное с силовыми структурами Украины.

▪️Проанализирована карта мостов через Днепр: мы в ближайшее время представим нашу точку зрения на довольно популярную теорию о том, что «Минобороны России занимается фигней и не уничтожает мосты, чтобы отрезать группировку на Донбассе». Всё не так однозначно.

▪️При помощи волонтёров обнаружили функционирующий центр космической разведки особого назначения. Сейчас сравниваем снимки разных лет, чтобы понять, куда нужно точно нанести удар, чтобы вся огромная территория была выведена из строя.

▪️Создается база данных событий на фронте по дням.

▪️Наполняется в закрытом режиме Wiki-образный ресурс по иностранным наемникам, куда заносятся данные по всем известным лицам, которые решили попытать счастья в «Интернациональном легионе обороны Украины».

▪️Разработчики создают полезные парсеры и инструменты.

▪️Информация о конфликте распространяется в зарубежном сегменте. И люди там начинают слышать голос разума.

И это небольшая часть работы. Частично результаты нашей общей деятельности видны на канале. Частично — доводим до сведения тех, кому нужно это знать.

Мы искренне верим, что силами краудсорсинга можно создавать структуры гораздо сильнее и эффективнее, чем если на них выделят бюджетные средства и назначат менеджеров. Потому что объединенные единым порывом люди способны сделать больше, чем отрабатывающие смену наемные сотрудники в офисе.

Сейчас мы задумались о том, что нам не хватает графического контента. Мы делаем карты. Мы делаем разборы. Делаем карточки и карты обстановки. А могли бы делать больше: инфографики, сравнительные характеристики, мотивационные плакаты, визуализировать и наносить на карту все известные позиции. Делать видео. Да что угодно — главное, чтобы этим занимались люди, которые «горят» и знают, что делают.

Хотите помочь? Заинтересовало что-то из указанных направлений? Чувствуете, что ваши навыки найдут применение?

Напишите в @rybar_feedback_bot, расскажите о своих компетенциях и навыках. Давайте объединять усилия.

Давайте побеждать вместе — в первую очередь, информационно.

Ваш @rybar

https://t.me/boris_rozhin/44137 – цинк

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