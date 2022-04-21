Можно вернуться? – Личное мнение

Очень интересная новость прошла сегодня: по словам замминистра Евтухова, ИКЕА ищет способ вернуться на российский рынок.

https://t.me/lenamiro/11378

Нет, логикой я это всё понимаю — деньги огромные они тут качали. Терять их не хочется, свою долю рынка полок из палок отдавать чрезвычайно жалко.

Вопрос тут только в том, хотят ли сами россияне возврата Икеи?

С одной стороны, многие люди обиделись.

Да, всё понятно — проблемы с расчётами, санкции, беда с логистикой. Приостанавливая деятельность, Икеа именно так и объясняла: сложно вести бизнес, потому и закрываем розницу.

Но чувствам ведь не прикажешь, верно? Одними из первых Икеа отморозилась от российского рынка, да?

С другой стороны, Икеа не уволила своих сотрудников. Вон, на видео, как бодро делают производственную гимнастику и получают, насколько я понимаю, зарплаты.

То есть, люди не оказались на улице без работы. Это без сомнений идёт в плюс Икеи, согласитесь.



Фото: Соцсети

Что думаете? Как восприняли желание их снова открыться?

За себя скажу так: мне идея товаров из Икеи хоть и неблизка, но я считаю, что в этом конкретном случае мы можем разрешить корпорации снова открыться и работать в России. А там уж дальше люди сами решают, где покупать им утварь.

Что думаете?

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