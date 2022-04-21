 

Открыт набор экспертов в лабораторию «Смыслы Кавказа»

21.04.2022, 21:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Межрегиональным клубом лидеров «Будущее Кавказа» при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе открыта лаборатория «Смыслы Кавказа».

Проект направлен на поиск и отбор перспективных молодых экспертов социально-гуманитарного профиля и новых медиа. Успешные участники будут привлечены к разработке актуальных смыслов российского Кавказа и их преобразованию в действующие практики.  

«В лаборатории выделены следующие направления: «Память российского Кавказа» – обсуждение историко-культурного контекста и вопросов передачи новым поколениям «социального капитала»; «Ценности российского Кавказа» – обсуждение ценностей, норм, традиций и установок регионов Северного Кавказа; «Символы российского Кавказа» – разработка визуальных образов, каналов коммуникации и сообщений макрорегиона; «Отношения российского Кавказа» – развитие гражданской дипломатии, общественных, межнациональных и этноконфессиональных институтов», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одной из задач лаборатории «Смыслы Кавказа» является формирование экспертного и внутриполитического кадрового резерва макрорегиона с получением практического опыта. В процессе работы планируется сформулировать объединяющие смыслы российского Кавказа и преобразовать их в практики.

Для успешных участников предусмотрена специальная образовательная программа и стажировка. Направления лаборатории будут действовать под руководством наставников из числа федеральных экспертов в области политического анализа, консультирования, реализации общественно-политических и медийных проектов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / NYT – Пентагон привёл в повышенную боевую готовность 8500 американских военных из-за напряжённости вокруг Украины

10.10 / В мире установлен новый рекорд по приросту больных COVID-19 за сутки

12.10 / “Я просто плакала от увиденного”. Lida Lee прокомментировала свое выбывание из “Танцев со звездами”

03.04 / Под Белгородом произошел взрыв с падением обломков

23.09 / Toyota Prius нового поколения получит водородный двигатель в 2025 году

08.12 / В Кремле объяснили, почему Путин держит свою личную жизнь в тайне

03.07 / СК начал вести дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ

10.11 / Advance – мировой логистический кризис обещает быть долгим

11.05 / Трамп обвинил Байдена в эскалации палестино-израильского конфликта

08.08 / Поезда снова останавливаются в Луцке и Тернополе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика