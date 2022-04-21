Открыт набор экспертов в лабораторию «Смыслы Кавказа»

Межрегиональным клубом лидеров «Будущее Кавказа» при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе открыта лаборатория «Смыслы Кавказа».

Проект направлен на поиск и отбор перспективных молодых экспертов социально-гуманитарного профиля и новых медиа. Успешные участники будут привлечены к разработке актуальных смыслов российского Кавказа и их преобразованию в действующие практики.

«В лаборатории выделены следующие направления: «Память российского Кавказа» – обсуждение историко-культурного контекста и вопросов передачи новым поколениям «социального капитала»; «Ценности российского Кавказа» – обсуждение ценностей, норм, традиций и установок регионов Северного Кавказа; «Символы российского Кавказа» – разработка визуальных образов, каналов коммуникации и сообщений макрорегиона; «Отношения российского Кавказа» – развитие гражданской дипломатии, общественных, межнациональных и этноконфессиональных институтов», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одной из задач лаборатории «Смыслы Кавказа» является формирование экспертного и внутриполитического кадрового резерва макрорегиона с получением практического опыта. В процессе работы планируется сформулировать объединяющие смыслы российского Кавказа и преобразовать их в практики.

Для успешных участников предусмотрена специальная образовательная программа и стажировка. Направления лаборатории будут действовать под руководством наставников из числа федеральных экспертов в области политического анализа, консультирования, реализации общественно-политических и медийных проектов.

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