Эксперт: Россияне охотно откажутся от сервисов Google в пользу наших аналогов

«Вместо поиска, облачного хранилища и прочих сервисов американского происхождения вполне можно использовать Яндекс или Mail.ru. Даже такой привычный многим YouTube легко можно заменить», – сообщил газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, РФ осталось создать собственный аналог Google Play.

«Российская сетевая аудитория уже неоднократно демонстрировала, что способна без труда могут перетекать от заблокированных иностранных сервисов на российские площадки. Например, так произошло после запрета Instagram в России», – сказал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

По мнению эксперта, в РФ уже созданы аналоги почти для каждого из сервисов Google. «Вместо поиска, облачного хранилища и прочих сервисов американского происхождения вполне можно использовать Яндекс или Mail.ru. Даже такой привычный многим YouTube легко можно заменить на сервисы ВКонтакте. Эта сеть в последнее время многое сделала, чтобы стать в разы удобнее зарубежной платформы. Кроме того, есть «Одноклассники», RuTube и в какой-то степени Яндекс.Дзен», – перечислил Зыков.

«На мировом рынке Google фактически остается монополистом. Однако на нашем внутреннем IT-рынке, при должном уровне поддержки, в том числе финансовой, аналогичные компании вполне могли бы с ним конкурировать», – считает эксперт.

При этом, еще есть сервисы, которые нам только предстоит доработать. «Важнее всего сейчас создать российский магазин приложений для смартфонов. Нужен также отечественный вариант сервиса, который есть у Google и который позволяет определить, кто делает запрос в интернете: человек или робот. В РФ много талантливых людей, которые могут этим заняться», – полагает Зыков.

В начале апреля стало известно о том, что за создание российского аналога App Store и Google Play могут побороться сразу три отечественных компании – это «Сбер, «Яндекс» и «VK». По словам источника газеты «Коммерсант», к примеру, «Сбер» ведет разработку на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore.

В четверг глава правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 июня завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств, который станет аналогом иностранным платформам App Store и Google Play.

Google может решить помешать размещению в Google Play российского магазина мобильных приложений, из-за чего пользователи не смогут скачать его на телефон, предупреждал в интервью газете ВЗГЛЯД член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ Ефим Казанцев.

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