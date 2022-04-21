 

МЧС назвало причины быстрого распространения огня в оборонном НИИ в Твери

21.04.2022, 21:20, Новости дня
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В ГУ МЧС по Тверской области после крупного пожара, произошедшего в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны, рассказали, что стало причиной быстрого распространения огня.

«Развитию пожара способствовали пустотные деревянные перекрытия и сильный ветер. На месте пожара работали 69 единиц техники и 243 человека, а также вертолёт Ми-8. Площадь пожара 1500 квадратных метров», – сообщил начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Тверской области полковник внутренней службы Александр Жуков, передает АИФ.

Отмечалось, что здание Научно-исследовательского института Министерства обороны 1947 года постройки.

Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар. Возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

Позже стало известно, что число погибших возросло до двух. Через некоторое время экстренные службы сообщили о пяти погибших. Позже стало известно о 6 погибших и 27 пострадавших. Огонь охватил три из четырех этажей постройки. Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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