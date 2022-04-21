Байден «подустал» — но продолжает винить Путина в своих ошибках

Когнитивные способности президента США Джо Байдена день ото дня становятся хуже, что вызывает определённые сомнения относительно того, сможет ли он дотянуть до конца своего срока, не говоря уже о переизбрании, считает Fox News. При этом, как отмечает канал, Байден не желает признавать ответственность за свои политические ошибки, предпочитая во всём винить коронавирус и Владимира Путина.

Президентство Байдена терпит тотальный крах, однако Джо Байдену, по-видимому, никто об этом не доложил. По некоторым данным, президент решил баллотироваться на переизбрание в 2024 году и похвастался Бараку Обаме, что он — это единственный демократ, который реально может победить.

Всё это подводит нас к важному вопросу. Неужели Джо Байден действительно потерял связь с реальностью? Это серьёзный вопрос. К сожалению, мы наблюдаем и следим за его когнитивными способностями каждую неделю — они становятся всё хуже и хуже. Судя по опросу New Issues and Insights, пятая часть американцев считает, что Джо Байден не дотянет даже до конца своего первого срока. Лишь 45 процентов считают весьма вероятным, что он продержится все четыре года. И сегодня, на маленьком мероприятии в Нью-Гэмпшире, Джо, как обычно, был в своей исключительной форме.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мэн, Нью-Гэмпшир и Америка пошли на поправку. Они… они больше идут не на поправку, они пришли в движении. И мы отвечаем на стоящие перед нами вызовы с позиции силы.

Придётся нам на полную ставку переводчика нанять, чтобы мы точно понимали, что он там говорит. К сожалению, всё может быть ещё хуже. Менее часа назад Джо Байден ответил журналисту, которая задала ему вопрос о европейских союзниках США и конфликте на Украине. Послушайте.

ЖУРНАЛИСТ: Вы обсуждали сегодня со своими союзниками Украину?

ДЖО БАЙДЕН: Нью-Гэмпшир.

ЖУРНАЛИСТ: Серьёзно?

ДЖО БАЙДЕН: Я приехал сюда, чтобы говорить о Нью-Гэмпшире.

ЖУРНАЛИСТ: Понимаю.

На этот вопрос отвечать мы не будем. Давайте вспомним. На прошлой неделе у нас на программе был Дональд Трамп. 40 минут, и большую часть этого времени он говорил. Складная речь, энергичный, информированный, есть идеи. А Джо Байден также сможет? Президент хочет говорить только о Нью-Гэмпшире, за исключением, очевидно, тех случаев, когда ему нужно повесить наши экономические и прочие проблемы на Владимира Путина. Послушайте.

ДЖО БАЙДЕН: Давайте расставим все точки над i касательно того, почему сложились такие высокие цены. На то есть две причины. Во-первых, коронавирус… Вторая крупная причина инфляции — это Владимир Путин. Я не шучу.

Не шучу… Это Пу… Путин. Коронавирус. Подустал он что-то, как думаете? Джо Байден в очередной раз оправдывается за свои собственные решения и неудачи в экономике и энергетике. Он вложил триллионы долларов в и без того перегретую экономику. Он наложил ограничение на эксплуатацию и разведку нефтегазовых скважин по всей стране.

Мы показывали вам эти схемы и на прошлой неделе, и покажем их снова сегодня вечером. Мы достигли рекордной инфляции за последние 40 лет за несколько месяцев до того, как РФ ввела свои войска на Украину. Цены на бензин резко выросли задолго до того, как РФ вошла на Украину. Джо просто лгал, точно так же, как он лгал, когда говорил, что у него никогда не было никаких разговоров с неопытным Хантером о его зарубежных сделках. Но этот мо́лодец, как нам теперь известно, провёл много обсуждений, обедов и встреч. Но теперь Джо отказывается брать на себя ответственность практически за всё, что угодно.

Виноват всегда кто-то другой. Он тут ни при чём, а ситуацию он просто не контролирует. Видимо, причём здесь мы. Судя по всему, он никогда и ни за что не признает за собой ответственности.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2022 года.