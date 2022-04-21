Мнение: Из-за неразумного подхода к санкциям Запад лишился рычагов воздействия на Россию

Постоянное заигрывание с санкциями привело к тупиковой ситуации в отношениях Запада и России, пишет эксперт по санкционной политике Патрик Вебер в статье для Der Tagesspiegel. Если бы Запад «правдоподобно» рассказал обо всех мерах, действующих сейчас, до начала российской спецоперации на Украине, военного обострения можно было бы избежать. Однако вместо этого Запад прибег к масштабным мерам без должного предупреждения — и теперь, когда все экономические отношения подошли к концу, у Запада «больше нет рычагов воздействия» на Россию.



AP

Санкции неэффективны — долгое время это мнение считалось консенсусным. Зачастую в пример приводились санкции против таких стран, как Куба или Северная Корея. Между тем эта оценка изменилась: современные исследования показали, что лишь около трети введённых за всю историю санкций могут считаться успешными — среди них санкции в отношении Родезии, Южной Африки и Ирана, пишет Патрик Вебер, эксперт Brunswick Group — консалтинговой компании, специализирующейся на критических для бизнеса ситуациях, включая экономические санкции, в статье для Der Tagesspiegel.

Однако гораздо важнее осознание того факта, что санкции «могут иметь эффект в первую очередь на стадии угрозы». Из-за этого Запад уже давно допускает серьёзные ошибки в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вооружённый конфликт в Южной Осетии, унёсший жизни 850 человек, произошёл в 2008 году. Тогда же Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость. Уже в то время Евросоюз обсуждал возможные санкции. Уже тогда некоторые страны — члены ЕС не желали ставить под угрозу свои экономические отношения с Россией — и прежде всего Германия.

Рассуждая об угрозе санкций, Сергей Лавров, в то время уже занимавший пост министра иностранных дел России, подчёркивал, что дискуссии о введении санкций в отношении РФ были продуктом «больного воображения» и «растерянности Запада». Лавров ссылался на тогдашнего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера: «Помимо санкций, он ещё говорил, что мы нападём на Украину, Молдавию и Крым. Это больное воображение».

Как считает автор статьи, это «больное воображение» претворилось в реальность в марте 2014 года, когда РФ аннексировала* Крым. Тогда ЕС и США удалось договориться об экономических санкциях в отношении России, но они были «далеко не такими сильными, как могли бы и должны были быть».

Весной 2021 года началось наращивание российских войск на границе с Украиной, а в декабре страны G7 предупредили Россию о «масштабных последствиях» в случае нападения на Украину. Однако последующие угрозы санкций снова «не вызывали доверия».

Западные партнёры давно угрожают отключить российские банки от международной платёжной системы SWIFT. Но в середине января 2022 года в правительственных кругах вдруг заявили, что Европа и США не будут дальше развивать эту идею. Тем самым они «обезвредили угрозу» санкций в отношении Москвы — лишь для того, чтобы потом снова ненадолго вынести этот вопрос на обсуждение. Подобная шумиха царила и вокруг проекта «Северный поток — 2».

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил «неспособность Запада окончательно определить масштабы» возможных санкций «стратегической двусмысленностью». Шольц предполагал, что Путин не должен знать точно, какие санкции угрожают его стране. Но настоящая причина, вероятно, заключалась в том, что единство Запада — для введения санкций ЕС необходим консенсус всех государств-членов — было далеко не таким сильным, как могло бы показаться. Германия, Италия, Венгрия и Кипр, в частности, долгое время выступали против возможного отключения РФ от SWIFT: Германия и Италия — из-за тесных торговых связей с Россией, Венгрия — из-за тесных политических связей, а Кипр — из-за тесных связей его банков с российской элитой.

Неудивительно, что Путин «не дал этим угрозам удержать его от своих намерений». Тем более что на примере вооружённого конфликта в Южной Осетии 2008 года он увидел, что никаких последствий не было — и были приняты «лишь незначительные меры» после аннексии Крыма. На фоне «расплывчатых и неясных угроз» он предположил, что Запад и в этот раз будет действовать с осторожностью, отмечает автор статьи.

Но всё оказалось иначе. Путин «дважды просчитался». По мнению автора статьи, он рассчитывал, что сможет быстро установить режим прекращения огня, который бы позволил избежать масштабных санкций. За началом спецоперации РФ на Украине 24 февраля 2022 года на следующий день последовал «довольно умеренный пакет санкций». Неожиданные решения, такие как отключение от SWIFT и меры против российского центрального банка, были приняты лишь 27 февраля, когда РФ ещё не достигла своих первоначальных целей. Неизвестно, стал бы Запад принимать их, если бы боевые действия к тому времени уже завершились.

Одно можно сказать наверняка: действия РФ «не оставили Западу иного выбора, кроме как отреагировать всеобъемлющими экономическими мерами». Давление общественности на компании, которое выходит далеко за рамки официальных санкций, соразмерно давлению, оказываемому на политиков. Так что «его первый просчёт привёл к тому, чего Путин тоже никак не ожидал»: к широкому единству в наращивании экономического давления на Россию.

Однако такое развитие событий, по-видимому, привело к тупиковой ситуации. По мнению автора статьи, санкции потерпели неудачу, поскольку их угроза не удержала Путина от реализации планов на Украине. При этом «Путин не уйдёт в отставку» из-за санкций. Введённые меры теперь могут в лучшем случае послужить «разменной монетой для урегулирования конфликта».

Тем не менее из нынешней ситуации могут быть извлечены важные уроки на будущее. Если бы Запад «правдоподобно» и «во всех красках» рассказал обо всех мерах, действующих сейчас, до начала российской спецоперации, существовал бы шанс избежать военного обострения. Даже если бы представители бизнеса с самого начала высказались против столь затратных мер, «самые дешёвые санкции — это те, которые не нужно вводить».

Однако вместо этого Западу «пришлось прибегнуть к всеобъемлющим мерам». В то же время благодаря этому он приобрёл новый авторитет. Поэтому сейчас самое время извлечь уроки из прошлого и начать использовать угрозы санкций «стратегически».

Например, считает автор статьи, введение пошлин ЕС на импорт газа и нефти из РФ могло бы «убедительно сигнализировать о том, что в случае дальнейшего обострения обстановки они будут увеличены до такой степени, что импорт станет совершенно невыгодным». Пошлины «уже сейчас снижают доходы РФ от экспорта энергоносителей, но в то же время оставляют место для дальнейшео нагнетания напряжённости».

С другой стороны, когда все экономические отношения подошли к концу, у Запада «больше нет рычагов воздействия» на Россию. Поэтому полное эмбарго должно быть изначально увязано с дальнейшим возможным обострением обстановки на Украине. «Если Путину станет ясно, что за применение биологического или химического оружия ему придётся заплатить, например, энергетическим эмбарго, эта угроза санкций может иметь больший эффект, чем если бы запрет на импорт был введён без предварительных условий», — подытоживает Вебер в статье для Der Tagesspiegel.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).