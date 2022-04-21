Мнение: США больше не сверхдержава, число смертей из-за американских санкций и кто создаёт угрозу голода

1. Жители стран Азии, Африки и Южной Америки сейчас с интересом наблюдают за коллективной атакой большого Запада во главе с США на куда как меньшую по размерам Россию. Многие иностранные наблюдатели делают вывод, что США теперь слишком слабы, чтобы считаться сверхдержавой:

https://lenta.ru/news/2022/04/12/derzhava/

Автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун считает, что действия властей США все ближе подводят страну к упадку.

«Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США», — отмечает журналист.

Обозреватель, отказавшись считать США сверхдержавой, отметил, что неудачи страны можно разделить на ряд пунктов, в которые входят военные, политические, санкционные. Однако главным «врагом» Америки в качестве сверхдержавы автор счел неспособность признавать собственные ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности.

Как считает Акун, США использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового. Именно это и подорвало позиции США, заключил автор.

2. Необычный китайский взгляд на внешнюю политику США:

https://lenta.ru/news/2022/04/11/voiny/

Колумнист китайского издания Global Times оценил число неестественных смертей из-за санкций США со времен Второй мировой войны. По его словам, оно превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период.

«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», — считает публицист.

По мнению автора статьи, кризис на Украине отражает стремление Вашингтона к гегемонии и навешиваю ярлыков на незападные страны, которые настаивают на суверенной внешней политике. Так, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении России.

3. На Западе продолжают раскачивать тему голода, который грозит миру якобы из-за действий России. Однако Россия продолжает в избытке производить и продавать зерно, тогда как Запад своими санкциями мешает его вывозить. Именно из-за действий Запада африканские и азиатские страны могут начать голодать:

https://1prime.ru/exclusive/20220412/836637495.html

Санкции против России могут привести к значительному снижению экспорта зерна, а отсутствие зерна на мировом рынке грозит голодом во многих странах – прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке. Голод исторически провоцирует миграцию населения, все эти миграционные потоки хлынут в более благополучные страны. Об этом рассказал агентству “Прайм” доцент программы “Международная экономическая безопасность” Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По словам эксперта, Россия в 2016-2021 годах была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок, за прошлый год было экспортировано более 30 миллионов тонн зерна.

“Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом. Кроме того, присоединившиеся к ограничительным мерам в отношении России крупнейшие мировые грузоперевозчики не будут заходить в российские морские порты”, — указывает экономист.