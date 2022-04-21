 

Мнение: О президенте в неадеквате

21.04.2022, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как говорит народная мудрость в её полной редакции, когда Господь хочет наказать одного человека, Он лишает его разума, а когда хочет наказать всю страну, — лишает разума её правителей.

Что мы сейчас и видим.

Вообще, конечно, беда, что в такую трудную годину у руля одной большой страны оказался человек, мягко говоря, не вполне адекватный. А говоря честно, ну, вы и сами знаете слова

Буквально вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва передала Киеву свои предложения в рамках вялотекущих мирных переговоров. И посетовал, что хотя мяч на украинской стороне, та держит его слишком долго. Пять дней ни ответа, ни привета.

Реакция от Украины последовала незамедлительно. Президент Владимир Зеленский в тот же вечер заявил, что ему «ничего не передали». И Украине тоже. Но вообще-то она ещё «обязательно покажет, как бьёт по воротам».

Сегодня история повторилась.

Дмитрия Пескова опять спросили о мирных предложениях Москвы. «Мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел. Что тоже вызывает определённые вопросы: почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — отрубил он. И снова с украинской стороны прозвучали утверждения, что Владимир Зеленский «не только не видел предложений от России, но и убеждён, что их не существует».

И можно было бы сказать: совсем завралась Москва. Но как же быть вот с этим?

Тут ссылка всё же не на российское СМИ, а на Би-Би-Си. Которое украинской стороне обвинять во лжи грех, настолько оно сейчас проукраинское.

И вырисовываются три варианта один печальнее другого. Первый, у кого-то в Офисе президента поехала крыша и отшибло память. Совсем нехорошо для «воюющей страны», особенно если этот кто-то входит в круг лиц, принимающих решения. Второй: глава Офиса Андрей Ермак не всё докладывает президенту, дабы его не огорчать. Это ещё хуже. Ну и третий — всё вовремя и точно Владимиру Зеленскому доложили, но он… просто «забыл», а теперь, когда слово вылетело, отыгрывать назад уже поздно и приходится обвинять Москву во лжи. Тут прямо совсем всё плохо

Вам какой вариант кажется наиболее вероятным?

View Poll: Бардак

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией

09.12 / МИД Израиля вызвал к себе посла России

12.01 / Врачи научились определять, перейдет ли предиабет в настоящий диабет

10.07 / Певицу МакSим будут спасать с помощью пищевой добавки

09.10 / Алексей Навальный выпустит расследование о коррупции в Нобелевском комитете

28.10 / Скандалы: «Воровской мир всегда был русским»

19.05 / В Подмосковье появились редкие птицы из южного полушария

28.09 / Ученые нашли способ омоложения организма на девять лет

09.11 / Дума поддержала отмену обязательного техосмотра

24.03 / Дума признала участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика