Мнение: О президенте в неадеквате

Как говорит народная мудрость в её полной редакции, когда Господь хочет наказать одного человека, Он лишает его разума, а когда хочет наказать всю страну, — лишает разума её правителей.

Что мы сейчас и видим.

Вообще, конечно, беда, что в такую трудную годину у руля одной большой страны оказался человек, мягко говоря, не вполне адекватный. А говоря честно, ну, вы и сами знаете слова…

Буквально вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва передала Киеву свои предложения в рамках вялотекущих мирных переговоров. И посетовал, что хотя мяч на украинской стороне, та держит его слишком долго. Пять дней ни ответа, ни привета.

Реакция от Украины последовала незамедлительно. Президент Владимир Зеленский в тот же вечер заявил, что ему «ничего не передали». И Украине тоже. Но вообще-то она ещё «обязательно покажет, как бьёт по воротам».

Сегодня история повторилась.

Дмитрия Пескова опять спросили о мирных предложениях Москвы. «Мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел. Что тоже вызывает определённые вопросы: почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — отрубил он. И снова с украинской стороны прозвучали утверждения, что Владимир Зеленский «не только не видел предложений от России, но и убеждён, что их не существует».

И можно было бы сказать: совсем завралась Москва. Но как же быть вот с этим?

Тут ссылка всё же не на российское СМИ, а на Би-Би-Си. Которое украинской стороне обвинять во лжи грех, настолько оно сейчас проукраинское.

И вырисовываются три варианта один печальнее другого. Первый, у кого-то в Офисе президента поехала крыша и отшибло память. Совсем нехорошо для «воюющей страны», особенно если этот кто-то входит в круг лиц, принимающих решения. Второй: глава Офиса Андрей Ермак не всё докладывает президенту, дабы его не огорчать. Это ещё хуже. Ну и третий — всё вовремя и точно Владимиру Зеленскому доложили, но он… просто «забыл», а теперь, когда слово вылетело, отыгрывать назад уже поздно и приходится обвинять Москву во лжи. Тут прямо совсем всё плохо…

Вам какой вариант кажется наиболее вероятным?

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