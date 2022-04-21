Мнение: Россия ввела новые персональные санкции против США и Канады.

Россия ввела новые персональные санкции против США и Канады

Россия ввела новые персональные санкции против США и Канады.

Списки лиц попавших под санкции опубликованы на сайте МИД РФ.

США.

Камала Харрис (Kamala Devi Harris) –Вице-президент США;

Кэтлин Хикс (Kathleen Holland Hicks) – первый заместитель Министра обороны;

Кристофер Грэйди (Christopher Watson Grady) – заместитель Председателя Объединенного комитета начальников штабов;

Джон Кирби (John Francis Kirby) – заместитель Министра обороны, официальный представитель Министерства обороны;

Рональд Кляйн (Ronald Klain) – руководитель Аппарата Белого дома;

Эйван Райан (Evan Maureen Ryan) – секретарь президентского кабинета, супруга Государственного секретаря Э.Блинкена;

Маргарет Гудлэндер (Margaret Goodlander) – советник Министра юстиции, супруга помощника Президента США по национальной безопасности Дж.Салливана;

Дуглас Эмхоф (Douglas Craig Emhoff) – супруг Вице-президента К.Харрис;

Роберт Каган (Robert Kagan) – политолог, супруг старшего заместителя Государственного секретаря В.Нуланд;

Эдвард Прайс (Edward Price) – официальный представитель Государственного департамента;

Ричард/Рэйчел Левин (Richard/Rachel Levine) – заместитель Министра здравоохранения;

Брайан Мойнихан (Brian Thomas Moynihan) – председатель и главный исполнительный директор «Бэнк оф Америка»;

Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) – соучредитель и глава совета директоров компании «Мета» (бывшей «Фейсбук»);

Кэти Уорден (Kathy Warden) – президент и главный исполнительный директор компании «Нортроп Груманн корпорэйшн»;

Фиби Новакович (Phebe Novakovic) – президент компании «Дженерал дайнемикс»;

Майкл Петтерс (Michael Petters) – президент компании «Хантингтон Ингаллс индастриз»;

Уильям Браун (William Brown) – президент компании «Эл-3 Харрис текнолоджис»;

Вахид Наваби (Wahid Nawabi) – президент компании «Аэровайронмент»;

Роджер Кроун (Roger Krone) – президент компании «Лейдос»;

Горацио Розански (Horacio Rozanski) – президент компании «Буз Аллен Хэмилтон»;

Эйлин Дрейк (Eilee Drake) – президент компании «Аэроджет рокетдайн»;

Дэвид Дептуа (David Deptua) – руководитель исследовательского института «Митчелл инститьют оф эйроспейс стадиз»;

Райан Рослански (Ryan Roslansky) – главный исполнительный директор социальной сети «Линкедин»;

Джордж Стефанопулос (George Robert Stephanopoulos) – ведущий телеканала «Эй-Би-Си»;

Мэтью Крониг (Matthew Kroenig) – заместитель директора НПО «Центр по стратегической безопасности Б.Скоукрофта»;

Дэвид Игнатиус (David Reynolds Ignatius) – журналист, эксперт «Центра В.Вильсона»;

Эдвард Асеведо (Edward Acevedo) – бывший член законодательного собрания штата Илллинойс, эксперт «Центра В.Вильсона»;

Кевин Ротрок (Kevin Rothrock) – эксперт «Центра В.Вильсона», главный редактор англоязычной версии медиапортала «Медуза»;

Бианна Витальевна Голодрыга (Bianna Vitalievna Golodryga) – старший международный аналитик телеканала «Си-Эн-Эн».

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1810337/ – цинк

Канада

Кэмерон Ахмад (Cameron Ahmad) – директор по коммуникациям Аппарата Премьер-министра Канады;

Стив Боивин (Steve Boivin) – командующий Силами специальных операций ВС Канады, генерал-майор;

Джереми Бродхерст (Jeremy Broadhurst) – старший советник Аппарата Премьер-министра Канады;

Шелли Брюс (Shelly Bruce) – начальник Управления безопасности связи Канады;

Крейг Бэйнс (Craig Baines) – командующий ВМС Канады, вице-адмирал;

Галина Винник (Halyna Vynnyk) – председатель Лиги украинок Канады;

Дэвид Виньо (David Vigneault) – директор Службы безопасности и разведки Канады;

Тэрри Глэвин (Terry Glavin) – публицист;

Балкан Девлен (Balkan Devlen) – сотрудник Института Макдональда-Лорье;

Ромео Деллэр (Romeo Antonius Dallaire) – бывший сенатор Парламента Канады;

Райан Деминг (Ryan Deming) – командующий военной базой Трентон и 8-м авиакрылом 1-й авиационной дивизии ВВС Канады, полковник;

Люк-Фредерик Жильбер (Luc-Frederic Gilbert) – командир учебно-тренировочной миссии на Украине «Юнифайер»;

Джон Ивисон (John Ivison) – публицист;

Мартинь Ирман (Matrine Irman) – председатель совета директоров Канадской корпорации развития экспорта;

Джейсон Кенни (Jason Kenny) – премьер провинции Альберта;

Брайан Клоу (Brian Clow) – заместитель руководителя Аппарата Премьер-министра Канады;

Дэн Костелло (Dan Costello) – советник Премьер-министра Канады по внешней и оборонной политике;

Фредерик Котэ (Frederick Cote) – командир учебно-тренировочной миссии «Юнифайер» с апреля по октябрь 2019 г.;

Мелани Лэйк (Melanie Lake) – командир учебно-тренировочной миссии «Юнифайер» с марта по сентябрь 2021 г.;

Шувалой Маджумдар (Shuvaloy Majumdar) – сотрудник Института Макдональда-Лорье;

Сабирна Мадо (Sabrina Maddeaux) – публицист;

Марк Маккинон (Mark MacKinnon) – международный обозреватель газеты «Глоуб энд мэйл»;

Тифф Маклем (Tiff Maclem) – председатель Банка Канады;

Роман Медик (Roman Medyk) – председатель совета директоров фонда Кредитный союз «Будущее»;

Майкл Меллинг (Michael Melling) – глава медиа-концерна «Си-Ти-Ви Ньюз» (CTV News);

Борис Михайлец (Borys Mikhaylets) – председатель Лиги украинцев Канады;

Скотт Мо (Scott Moe) – премьер провинции Саскачеван;

Дэвид Моррисон (David Morrison) – заместитель Министра международной торговли Канады, шерпа в «Группе семи»;

Эл Мэйнзингер (Al Meinzinger) – командующий ВВС Канады, генерал-лейтенант;

Кэтти Нивьябанди (Ketty Nivyabandi) – генеральный директор канадского отделения НПО «Amnesty International»;

Сандра Обэ (Sandra Aube) – руководитель Секретариата Министра иностранных дел Канады;

Роберт Очтерлони (Robert Auchterlonie) – командующий Объединенным командованием совместных операций ВС Канады, вице-адмирал;

Майк Пауэр (Mike Power) – руководитель Секретариата Министра национальной обороны Канады;

Алан Пеллетье (Alain Pelletier) – заместитель Командующего объединенным американо-канадским командованием воздушно-космической обороны Североамериканского континента (НОРАД), генерал-лейтенант;

Роберт Рэй (Robert “Bob” Rae) – постоянный представитель Канады при ООН в Нью-Йорке;

Майкл Сабиа (Michael Sabia) – первый заместитель Министра финансов Канады;

Брайан Сантарпиа (Brian Santarpia) – командующий ВМС Канады в зоне Атлантического океана, контр-адмирал;

Джил Синклер (Jill Sinclair) – представитель Канады в многонациональном консультативном совете по реформированию при Министерстве обороны Украины;

Хизер Стефансон (Heather Stefanson) – премьер провинции Манитоба;

Райан Стимпсон (Ryan Stimpson) – командир учебно-тренировочной миссии «Юнифайер» с апреля по сентябрь 2020 г.;

Мишель-Анри Сэн-Луи (Michel-Henri St-Louis) – врио командующего сухопутными войсками Канады, генерал-майор;

Джон Тори (John Tory) – мэр Торонто;

Патрик Трэверс (Patrick Travers) – старший советник по внешнеполитическим делам Аппарата Премьер-министра Канады;

Джефри Туп (Jeffrey Toope) – командир учебно-тренировочной миссии «Юнифайер» с октября 2019 г. по апрель 2020 г.;

Кэтрин Тэйт (Catherine Tait) – президент и исполнительный директор государственной телерадиовещательной корпорации «Си-Би-Си/Радио-Канада»;

Кэйти Тэлфорд (Katie Telford) – руководитель Аппарата Премьер-министра Канады;

Дэвид Уолмсли (David Walmsley) – главный редактор газеты «Глоуб энд мэйл»;

Джим Уотсон (Jim Watson) – мэр Оттавы;

Грэм Флэк (Graham Flack) – руководитель Секретариата Совета казначейства Канады;

Дуглас Форд (Douglas Ford) – премьер провинции Онтарио;

Дэвид Фрейзер (David Allison Fraser) – генерал-майор ВС Канады (в отставке);

Майкл Харрис (Michael Harris) – публицист;

Таша Хейриддин (Tasha Kheiriddin) – публицист;

Сара Хир (Sarah Heer) – командир учебно-тренировочной миссии «Юнифайер» с сентября 2020 г. по март 2021 г.;

Джон Хорган (John Horgan) – премьер провинции Британская Колумбия;

Лэсли Черч (Leslie Church) – руководитель Аппарата вице-премьера и Министра финансов Канады;

Джэнис Шарэт (Janice Charette) – врио клерка Тайного совета и секретаря кабинета министров Канады;

Ричард Шимука (Richard Shimooka) – сотрудник Института Макдональда-Лорье;

Крис Эклунд (Chris Ecklund) – предприниматель, руководитель проекта по рекрутированию граждан Канады в качестве наемников для вооруженных сил Украины (интернет-ресурс fightforukraine.ca);

Ллойд Эксуорси (Lloyd Norman Axworthy) – председатель НПО «Всемирный совет по делам беженцев и миграции» (World Refugee and Migration Council);

Оз Юнгич (Oz Jungic) – советник по политическим вопросам Аппарата Премьер-министра Канады.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1810343/ – цинк

Анонсировано дальнейшее расширение данных списков.

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