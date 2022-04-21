Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира, он был разработал компанией «Промомед», сообщили в пресс-службе компании.

«Новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира, созданное ГК «Промомед» по уникальной технологии, получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что клинические исследования показали выраженное противовирусное действие нового препарата для лечения COVID-19, снижение риска прогрессирования заболевания в более тяжелые формы и ускорение выздоровления.

«Направленный механизм действия на вирусную протеазу определяет успех лечения вне зависимости от штамма SARS-CoV-2. На данный момент препарат «Скайвира» компании «Промомед» может быть показан для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых», – отметил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее эксперт предупредил о последствиях легких форм COVID.

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