Не ёкнуло – Личное мнение

У артиста Семчева — трое детей от разных женщин, но все его отцовские чувства достались лишь одному: младшенькому.



Александр Семчев с женой. Фото: Соцсети

Об этом актёр поведал даже с какой-то гордостью, что ли.

Пожалуй, процитирую:

Лишь с мелким понял, что такое отцовство. Старших не гладил, к сердцу не прижимал. Я их не поднимал на ноги — это делали в одиночку их мамы.

Сказал спокойно, хладнокровно, не задумываясь о чувствах детей, которых выросли без отца, которых в одиночку поднимали на ноги их мамы.

Говоря о внуках, которые у него номинально тоже имеются (от старших детей), Семчев не меняет риторики. Всё также холоден и равнодушен.

Внуки живут в другом городе, не на Марсе, гораздо ближе, но видел их лишь на фото и видео. Не ёкнуло. Почему должно ёкнуть?



Семчеву — всего 53 года.



Фото: Соцсети

Вот уж удивительно некрасивый человек. Весь внутренний мир отчётливо читается в его застиранных глазах, а гниль, видимо, имеется не только в зубах.

Имели дело с такими, которые в прошлом оставляют не только жён, но и детей? В качестве кого вы с ними сталкивались? Чем дело кончилось?

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