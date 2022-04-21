Штрафы запрещенных в России организаций спишут с их контрагентов

Министерство финансов РФ приняло решение о списании штрафов, наложенных на запрещенные в стране организации, не имеющих счетов в российских банках, но осуществлявших платежи в направлении признанных судом нежелательными НКО в последние 3 года до момента их запрещения.

Согласно предложенному законопроекту, списание будет проведено в качестве штрафа за ретроспективное финансирование запрещенной организации, несмотря на то что на момент платежа организация была запрещена, однако именно эти платежи и помогали организации осуществлять свою запрещенную в дальнейшем деятельность в рамках субсидиарной, а также солидарной ответственности. Такая практика уже ранее применялась в стране, например в законе “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” и не является эксклюзивной новеллой.

Безакцептному списанию в доход государства также подлежат все биржевые акции запрещенных организаций, которыми владеют российские и другие инвесторы, информация о которых размещена в российском депозитарии и отраженные на счетах российских брокеров. Это обеспечит не только защиту от дальнейшего финансирования запрещенных организаций, но и снимет вероятные претензии к материальной ответственности перед государством по отношению к инвесторам.

В случае если инвесторы ранее уже избавились от акций запрещенных в России организаций и более того получили любой доход от этих акций, списание будет осуществлено в виде денежных средств с брокерских счетов по курсу Центробанка на момент списания.

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