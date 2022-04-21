 

Эмбарго на импорт древесины из России снова грозит Японии «лесным шоком»

21.04.2022, 18:30, Разное
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По мнению специалистов, запрет Японии на импорт из РФ некоторых видов товаров, а также ответные меры Москвы ограниченно повлияют на японскую экономику, однако есть одна отрасль, для которой влияние принятых мер может быть весьма болезненным. Как пишет Sankei Shimbun, речь идёт о японском жилищном строительстве, в котором очень широко применяется российская древесина. Эксперты считают, что ситуация может неблагоприятно наложиться на продолжающийся в мире дефицит древесины и породить в Японии когда-то уже испытанный ею «лесной шок».


AP

С 19 апреля японское правительство ввело запрет на импорт из РФ 38 наименований экспортных российских товаров. Среди них есть такие экзотические, как водка, но есть и весьма существенные, в том числе весьма необходимые Японии виды древесины. Как пишет Sankei Shimbun, в Министерстве экономики, торговли и промышленности оценивают воздействие таких ограничений на японскую экономику как весьма ограниченное, однако есть одна отрасль, для которой влияние принятых мер может быть весьма болезненным. Речь идёт о японском жилищном строительстве, в котором российская древесина применяется очень широко. 

Как отмечает издание, в отрасли звучат тревожные голоса, что ситуация может неблагоприятно наложиться на продолжающийся в мире дефицит древесины и породить в Японии когда-то уже испытанный ею «лесной шок». В деловых кругах есть опасение, что если украинский кризис затянется, то это весьма отрицательно скажется на жилищном рынке и перспективах простых японцев.

Под «лесным шоком» специалисты и бизнесмены имеют в виду возникший в прошлом году в мире острый дефицит промышленной древесины и её резкое подорожание на мировых рынках. Причиной явилось снижение учётной ставки и большие вливания свободных денег в экономику США, породившее высокий спрос на жилищное строительство.

По данным японского Агентства лесного хозяйства, импорт древесины в Японию в прошлом году составил в стоимостном выражении около $120 млрд, из которых на долю РФ приходилось 5,1%. 10 лет назад эта доля равнялась 4,5%. В агентстве признают, что «великая лесная держава» РФ постепенно завоёвывает всё большее место на японском рынке древесины.

Те наименования товара, ввоз которого из РФ был запрещён правительством с 19 апреля, касаются древесной щепы, кругляка и шпона. При этом ввоз российского шпона составлял более 80% от всего объёма импорта Японией этой продукции.

Фактически эти наименования пересекаются с теми, которые РФ запретила к экспорту в недружественные страны, в том числе в Японию, ещё 10 марта. А что касается кругляка, то его поставки на японский рынок были запрещены Москвой вообще в январе этого года, так что эти пересекающиеся экспортно-импортные эмбарго заработали ещё до решения японского правительства и уже ощущаются на рынке.

Российская древесина, выращенная в условиях холода, имеет узкие годовые кольца, весьма износоустойчива и достаточно легко поддаётся обработке. Некоторые строительные фирмы уже подыскивают себе новых поставщиков в Европе и Северной Америке. Однако есть риск, что Европа, сама импортирующая большое количество российской древесины, вряд ли сможет увеличить поставки в Японию. Это, заключает издание, является признаком надвигающейся на Японию очередной волны «лесного шока».

 



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