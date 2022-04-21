 

В Госдуме предложили штрафовать жертв телефонных мошенников

21.04.2022, 16:31, Разное
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В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством – депутаты хотят штрафовать жертв подобных преступлений за финансирование преступной деятельности.

Ведётся разработка поправок, которые позволят считать лиц, заплативших мошенникам, их пособниками.

В профильном комитете объяснили логику законопроекта: если человек несёт деньги мошенникам, он финансирует их, поощряет их незаконную деятельность. Подобное поведение следует признать формой пособничества.

– Если мы этот закон примем, люди прекратят отправлять деньги преступникам и заниматься телефонным мошенничеством станет невыгодно, – поясняет один из разработчиков поправок. – В конечном итоге такой способ заработка канет в Лету и люди, которые сейчас этим занимаются, начнут работать в легальном поле.

Законодатели планируют штрафовать россиян на ту же сумму, которую они отдали мошенникам, а в случае рецидива удваивать её. Особо злостных спонсоров преступного мира будут отправлять в колонии или признавать недееспособными в зависимости от обстоятельств, при которых они отправили деньги преступникам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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