 

На освобожденных территориях ЛНР обнаружили русофобские комиксы

21.04.2022, 16:15, Новости дня
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Во время освобождения территории ЛНР военнослужащие нашли проукраинские детские комиксы, где военные с нашивками флагов республик и флага РФ изображены злодеями, сообщили в Народной милиции ЛНР.

«В ходе освобождения территории Луганской народной республики военнослужащими оборонного ведомства были обнаружены проукраинские детские комиксы, что свидетельствует о том, что укронацисты пропагандируют русофобскую политику среди детей», – сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.

Солдаты ВС РФ и Народной милиции ЛНР в комиксе изображены в виде «кровожадных захватчиков», указало ведомство.

В марте в ДНР сообщили, что на освобожденных территориях республики нашли книги и брошюры, изображавшие жителей Донбасса как нелюдей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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