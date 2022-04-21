На освобожденных территориях ЛНР обнаружили русофобские комиксы

Во время освобождения территории ЛНР военнослужащие нашли проукраинские детские комиксы, где военные с нашивками флагов республик и флага РФ изображены злодеями, сообщили в Народной милиции ЛНР.

«В ходе освобождения территории Луганской народной республики военнослужащими оборонного ведомства были обнаружены проукраинские детские комиксы, что свидетельствует о том, что укронацисты пропагандируют русофобскую политику среди детей», – сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.

Солдаты ВС РФ и Народной милиции ЛНР в комиксе изображены в виде «кровожадных захватчиков», указало ведомство.

В марте в ДНР сообщили, что на освобожденных территориях республики нашли книги и брошюры, изображавшие жителей Донбасса как нелюдей.

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