 

СМИ: Байден намерен объявить о выделении дополнительной военной помощи Украине

21.04.2022, 16:15, Новости дня
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Президент США Джо Байден в четверг объявит о выделении военной помощи Киеву еще на 800 млн долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

По данным Белого дома, в 16.45 мск Байден выступит с речью, касающейся РФ и Украины, передает ТАСС.

Напомним, США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений. Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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