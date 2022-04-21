СМИ: Байден намерен объявить о выделении дополнительной военной помощи Украине
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Президент США Джо Байден в четверг объявит о выделении военной помощи Киеву еще на 800 млн долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.
По данным Белого дома, в 16.45 мск Байден выступит с речью, касающейся РФ и Украины, передает ТАСС.
Напомним, США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений. Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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