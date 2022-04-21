СМИ: Байден намерен объявить о выделении дополнительной военной помощи Украине

Президент США Джо Байден в четверг объявит о выделении военной помощи Киеву еще на 800 млн долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

По данным Белого дома, в 16.45 мск Байден выступит с речью, касающейся РФ и Украины, передает ТАСС.

Напомним, США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений. Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки.

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