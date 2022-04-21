Грузинская оппозиция потребовала запретить георгиевские ленточки

Грузинская парламентская оппозиционная партия «Лело» выступила с инициативой законодательно запретить в стране использование георгиевских ленточек», а также букв Z и V.

«Это – символы агрессивной российской пропаганды, которые следует запретить в Грузии», – сообщила депутат Саломе Самадашвили, в прошлом – постпред Грузии при ЕС.

Реакция правящей партии на это пока неизвестна.

Между тем, ежегодно в День Победы в Грузии возникают инциденты между теми, кто отмечает этот праздник с использованием «георгиевской ленточки», и ее противниками.

Несколько лет назад в Грузии была принята «Хартия свободы», по которой запрещено использовать коммунистическую и фашистскую символику. Из-за этого, в частности, в Гори невозможно восстановить демонтированный в эпоху экс-президента Михаила Саакашвили памятник Сталину.

Ранее власти Грузии отказались переносить празднование Дня Победы на 8 мая.

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