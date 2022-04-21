 

Италия приняла за день больше 10 лодок с украинскими беженцами

21.04.2022, 15:51, Разное
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Начальник береговой охраны итальянской провинции Трапани отчитался о том, что за день регион принял 12 лодок с украинскими беженцами, на которых плыли почти 200 человек.

Все они попросили предоставить им жильё, медицинское обслуживание и социальные выплаты.

Для местных чиновников это стало неожиданностью, поскольку мигранты на лодках, как правило, прибывают на Лампедузу, а украинцы ранее попадали в Италию только сухопутными маршрутами. Однако было принято решение отнестись к новоприбывшим с максимальной гостеприимностью.

Поначалу беженцев хотели отвезти в центр размещения к соотечественникам, однако они решительно отказались, объяснив это тем, что в центре наверняка живут украинцы-шииты, а они, как известно, неверные. Побоявшись конфликта на религиозной почве, местные власти отдали новоприбывшим помещение одной из школ.

Беженцев обеспечили всем необходимым, в том числе питанием, гигиеническими принадлежностями, помещением для намаза. У девятнадцати украинцев диагностировали малярию, у двоих – африканский трипаносомоз, их изолировали для лечения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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