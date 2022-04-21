 

МВФ предрёк тектонические сдвиги в мировой экономической системе

21.04.2022, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты Международного валютного фонда предрекли конец эпохи глобализации, который придёт благодаря «тектоническим сдвигам» в мировой экономической системе, пишет The Daily Telegraph. По их прогнозу, РФ и Китай могут создать собственную систему, которая будет действовать в противовес Западу.


AP

Мир может развалиться на два экономических блока — грядущим «тектоническим сдвигом» может быть положен конец эпохи глобализации. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда, пишет The Daily Telegraph. 

Специалисты из МВФ выразили опасения, что после западных антироссийских санкций РФ и Китай могут создать свою финансовую систему, которая будет действовать в противовес Западу. Западные страны отключили российские банки от системы SWIFT, и на помощь пришёл китайский UnionPay, пытаясь заменить Visa и Mastercard.

В итоге главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша считает, что в нынешней ситуации вырастают риски фрагментации мировой экономики на геополитические блоки со своими технологическими стандартами, трансграничными платежами и резервными валютами. И такие «тектонические сдвиги» приведут к серьёзным экономическим последствиям: они несут в себе большой вызов для системы, которая управляла международными и экономическими отношениями последние 75 лет.

В МВФ считают, что рост мировой экономики в этом году составит лишь 3,6%, тогда как в прошлом году он был 6,1%. И наибольшее падение будет у Германии, Италии и России, а Великобритания будет расти быстрее, чем еврозона. Связано это с тем, что экономика Италии и Германии зависит от импорта российского газа. И если российской экономике эксперты предрекают падение на 8,5%, то на втором месте — страны ЕС.

Эксперты отмечают, что спецоперация РФ прибавилась к серии предыдущих кризисов, которые ударили по глобальной экономике за прошлые годы. «Как волны землетрясения, последствия будут распространяться дальше и глубже по рынкам товаров, торговым и финансовым связям. РФ — крупный поставщик нефти, газа, металлов и — вместе с Украиной — пшеницы и кукурузы», — приводит The Daily Telegraph мнение экономистов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Мнение: Гугл против Австралии

08.09 / Скандалы: Дорога к банкротству усеяна благими намерениями

20.07 / Военно-биологическая лаборатория США в Алматы может стать бактериологической бомбой США в Центральной Азии

06.12 / Мнение: Jaakari Komppania

24.11 / Проект нового федерального бюджета прошел второе чтение в Думе

26.08 / Макаронные лайфхаки: как варить макароны, чтобы вода не вытекала

16.01 / «Прошу прощения, был в запое»: генсек НАТО отозвал свои слова о приёме Украины в альянс

12.01 / В США умер один из главных спонсоров Трампа

04.01 / В 2012 году председатель КГБ Беларуси обсуждал убийство журналиста Шеремета

28.07 / Роскошный отель Софии Ротару в Крыму разорился после карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика