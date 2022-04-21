Информация о пользователях российского аналога системы SWIFT станет закрытой

Россия прекратит раскрывать подробную информацию о пользователях Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая используется в качестве альтернативы после отключения страны от международной системы SWIFT в рамках западных санкций. Кроме российских банков, на данный момент к СПФС уже подключены десятки организаций из 12 зарубежных стран и ведутся переговоры с новыми партнёрами, пишет Insider.



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Центральный банк РФ перестанет раскрывать информацию о тех финансовых организациях, которые являются участниками российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), пишет Insider. Ранее многие российские банки были отключены от международной банковской системы SWIFT в рамках широкомасштабных санкций, введённых Западом после начала российской спецоперации на Украине, напоминает автор.

Эти меры были призваны затруднить трансграничные транзакции для торговой и финансовой системы, чтобы изолировать Россию от мировой экономики. Однако большинство российских банков, а также ряд иностранных партнёров переключились на отечественную российскую систему СПФС, созданную ещё в 2014 году в качестве альтернативы SWIFT, поясняется в статье.

По словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, доступ к этой альтернативной платёжной системе сейчас имеют многие российские банки, а также 52 иностранные организации из 12 зарубежных стран. Она также рассказала, что до появления угрозы отключения РФ от SWIFT иностранные партнёры не так активно торопились подключиться к российской системе, однако в нынешних условиях Центробанк ожидает, что их готовность будет расти.

Раньше список участников СПФС публиковался в открытом доступе на официальном сайте, однако в условиях ужесточения западных ограничений в отношении партнёров РФ Центробанк решил прекратить эту практику. «В текущих условиях мы приняли решение не разглашать перечень организаций, подключенных к СПФС. Но этот перечень по-прежнему доступен для пользователей системы», — цитирует Insider заявление ЦБ РФ.

Согласно отчёту за март французской компании Coface, занимающейся кредитным страхованием, к российской системе уже подключились, в частности, некоторые банки из Германии, Швейцарии, Франции, Японии, Швеции, Турции и Кубы, пишет Insider. Сообщалось также, что правительство Индии рассматривает предложение РФ об использовании СПФС для осуществления платежей в рублях за импортируемую в эту страну российкую нефть.