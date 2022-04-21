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Лучшие бонусы в онлайн казино Friends Casino: основные условия получения

21.04.2022, 16:36, Рекомендуем
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Бонусы в онлайн казино позволяют играть на реальный ставки и выигрывать настоящие деньги. Для этого надо выбрать действительно выгодные предложения от надежного оператора Friends Casino и приступить к игре.

Виды бонусов

В онлайн казино Friends Casino можно получить:

  • фриспины – бесплатные вращения для слотов. Игровой автомат определен заранее, как и номинал вращения;
  • бонусные средства, которые начисляются на основной или отдельный счет в профиле пользователя;
  • билеты для турниров – участвовать гемблер может бесплатно, победителей ждет крупный призовой фонд;
  • вращения Колеса Фортуны – можно выиграть фриспины, увеличение депозита или другие интересные предложения от казино;
  • кэшбэк от ставок – на счет гемблера еженедельно возвращается процент от всех ставок или только от проигранных. Подробные условия нужно смотреть у оператора. 

Условия получения и отыгрыша

За что онлайн казино  Friends Casino начисляет бонусы? Многообразие вариантов можно свести к двум основным: за пополнение счета или те, которые не требуют внесения денег, – бездепозитные.
Самые крупные подарки ждут новичков за регистрацию. Приветственные пакеты могут включать бездепы, но чаще всего гемблеры получают увеличение первых пяти депозитов на сумму от 50 до 100% от суммы пополнения. Вдобавок при крупных депозитах операторы дарят фриспины.
Опытные пользователи получают подарки по мере продвижения в программе лояльности. Уровни зависят от количество ставок.
За активность или к праздникам игорные дома дарят фриспины, лотерейные билеты или проценты к депозиту.
Важно помнить, что бонусы в онлайн казино в виде денег на игровой счет нельзя сразу вывести, их нужно отыграть. Причем операторы устанавливают коэффициент вейджера: сколько раз нужно поставить полученную сумму на кон.
Если условия выполнены в срок, то деньги доступны к выводу. Если время для отыгрыша прошло, то подарочные средства просто сгорают.
С фриспинами ситуация аналогичная: прокрутив все вращения, игрок получит деньги на отдельный счет. И вот их уже придется отыграть с заявленным вейджером.
Наиболее выгодны предложения с низким коэффициентом вейджера. Даже при небольших подарках, их легко отыграть. Это выгоднее, чем получить крупную сумму, которая просто сгорит.

Выгода получения бонусов

Абсолютно все бонусы дарят возможность играть в казино Френдс на деньги которые после можно будет вывести тем, кто только примеряются к игре. Потому что некоторым, по логичным причинам, не хочется со старта вкладывать реальные деньги. А подобный ход от казино площадки повышает доверие и упрощает начало игры, делая её более легкой и понятной.




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