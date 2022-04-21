PokerDom: как скачать для онлайн игры

Приложение для мобильного бесплатное и доступно всем зарегистрированным пользователям комнаты. В статье рассмотрены основные преимущества программы. Также расскажем, как ее установить и использовать.

Функционал

Пользователи могут выполнять все необходимые действия. Однако зарегистрироваться с телефона невозможно. Если неавторизованный пользователь открывает приложение, его перенаправляют в браузер. Здесь нужно пройти регистрацию. Сначала создаются логин и пароль, с которыми позднее можно попасть в личный кабинет.

При регистрации также необходимо указать почту, согласиться с правилами и определиться с валютой. Также через браузер нужно привязать имейл. На указанную электронную почту придет соответствующее письмо.

После этого можно возвращаться в приложение, авторизоваться и приступить к игре. Пользователям доступны дисциплины: Омаха, Китайский Ананас, Техасский Холдем. В руме есть кэш-столы, турниры МТТ, Сит-энд-гоу и Буст. Для упрощения поиска и выбора созданы фильтры.

Пул общий. То есть, пользователи десктопной и мобильной браузерной версии, клиента для ПК и приложения играют вместе. Им доступны одинаковые бонусы, акции, турниры. Для мобильного предусмотрена функция запуска до 12 столов. Они отображаются вверху. Можно настраивать визуал, регулировать работу функций:

Звук.

Оповещения.

Оформление стола.

Цветовая схема колоды карт.

авто-докупка.

Авто-сброс.

Авто-ребай.

Анимация и графика.

У игроков сохраняется возможность общаться с техподдержкой. Контакты есть в информационном разделе. Обратиться к оператору можно в онлайн чате или написать на электронную почту. Работники помогут в любой ситуации:

объяснят правила площадки, условия акций и бонусов.

решат проблемы технического характера.

Проверят, на каком этапе находятся средства при выводе или пополнении счета.

Решат проблему с несанкционированным доступом.

Подскажут, где найти необходимую информацию.

Особенности клиента для Андроид

Сайт Pokerdom предлагает приложение с такими преимуществами:

Онлайн игра возможна даже с 3G, поскольку важна не скорость соединения, а стабильность.

Можно осуществлять транзакции по картам или через электронные кошельки.

Гибкие настройки рабочей среды.

Мобильная программа полностью соответствует ожиданиям клиентов. Однако периодически ее обновляют. Это позволяет вводить новые форматы игр, делать приложение удобнее, практичнее и многофункциональнее.

Как скачать покердом с официального сайта

Установить программу можно только с главной страницы комнаты. Скачать покердом на Андроид невозможно из Плеймаркета из-за политики компании Гугл. Они отказываются каким-либо образом поддерживать индустрию азартных игр.

На официальном сайте в мобильном браузере нужно выбрать раздел с покером. Ведь бренд также организовал казино и ставки на спорт. В разделе покера появится предложение скачать мобильный клиент. Нажав на кнопку, начинается загрузка.

При стабильном интернете скачивание происходит быстро. В файловом менеджере нужно найти загруженный клиент и начать его установку. Иногда нужно изменить настройки гаджета, чтобы он пропустил клиент, полученный не с Плей Маркета.