Мнение: Русский Арестович



Чадаев в программе “Вести”

Есть человек, который вполне сознательно пытается стать “русским Арестовичем”. Это его тезка – Алексей Чадаев. С началом войны он сознательно решил “вступить в информационные войска”, и, думаю, не столько из-за денег, сколько из-за жизненного выбора: он реально решил, еще в нулевые, служить режиму, быть “государственником” – и с тех пор, надо отдать ему должное, строго этого выбора придерживается. Среди работников агитпропа, кстати, таких почти нет; это не Соловьев, который в конце нулевых, когда его выгнали “за вольнодумство” с канала РТР, ездил на Украину и там почти уже перешел на телеканал в Киеве – чуть-чуть не договорились по деньгам, да и из Москвы успели позвать обратно.

Чадаев всегда был с режимом, и тогда, когда он взлетел до поста “главного идеолога Единой России”, и тогда, когда он долгие годы был в полуопале и тусовался где-то в свите Володина. Чадаев умен, он хороший публицист, он прекрасно образован и служит именно “не за страх, а за совесть”. Сейчас – видимо, за полным недостатком ярких спикеров “для интеллигенции” – его пытаются в экстренном порядке сделать публичной фигурой, стали постоянно приглашать во все ток-шоу на Первый и на прочие имперские телеканалы, где дают много говорить – и он старается, много и в принципе умно разоблачает украинскую “информационную войну”, раскрывает козни, подпускает мемы…

И про Арестовича недавно написал у себя в Телеграме (куда он дисциплинированно перешел сразу после того, как Фейсбук объявили “экстремистской организацией”):

“…из смешного. Общался недавно с одним экс-депутатом ВР. «Вы не понимаете. Арестович стоит всего-навсего тридцатку грина в месяц. Причём у него был конфликт с Офисом, и он уходил, и только под «спецоперацию» его туда вернули, и то сейчас его там еле терпят (разговор был ещё до известного наезда Филатова). Почему ваши его не перекупили в тот момент? Трындел бы всё то же самое, но только из Москвы и уже во славу российского оружия. Он правда стоит этих денег, и даже больше того».

А я, кстати, тупой москаль, действительно сомневаюсь, что даже в случае такой «перекупки» он бы сумел у нас «раскрыть талант» — как бы это сказать… «операционная система» немного не та, чтобы данное приложение корректно работало. Проблема в том, что такому проповеднику мало дать денег — надо ещё и дать поверить, что его за его ум, талант и красноречие тут ценят и любят. Наша система такого не умеет, так что не вариант”.

Что сказать? Чадаев действительно умен – он уловил суть. Я сильно сомневаюсь, что Арестович бы действительно перешел даже за “сотку грина” – но дело в самом деле не в этом. Проблема в том, что система у нас не то что Арестовича не любит – она не любит вообще никого. Это монстр, который попросту враждебен ЛЮДЯМ в самом широком смысле. И к Чадаеву, понятно, тоже – причем в значительно большей степени, чем к остальным “винтикам”, поскольку в нем все еще сохраняется гораздо больше человеческого. Он это безусловно знает (видит, с кем работает) – но терпит, видя в этом терпении свое преимущество перед Арестовичем: он бы, мол, не смог – а я вот терплю, и ничего.

Беда Чадаева в том, что всё его самоотречение бессмысленно. Русским Арестовичем ему все равно не стать – он некрасив, у него нет харизмы, он не спикер, что еще хуже – для своей аудитории он СЛИШКОМ умён. Это баран, выступающий перед волками – пока он самозабвенно рассуждает перед ними за геополитику, они с трудом сдерживаются, чтобы не разорвать его прямо сейчас. Да, они на поводках – но слишком полагаться на их крепость Чадаеву не стоит.

Хотя по большому счету, дело-то и не в этом: если ты за неправое дело – ничего не получится все равно. Где-то в глубине души Чадаев и это понимает.

А так они похожи: оба умные, оба в самом деле любят родину, смелы, хорошо говорят, много работают.