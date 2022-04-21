Пожар здания НИИ войск ВКО в Твери охватил три этажа

Возгорание в здании Центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери наблюдается на трех этажах из четырех, сообщил источник в экстренных службах.

«Огнем охвачено три верхних этажа четырехэтажного здания НИИ», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что к тушению пожара привлечен вертолет.

Между тем представитель ожогового отделения Тверской областной клинической больницы сообщил, что с места ЧП в больницу госпитализировали семерых.

«Семь человек всего [доставлены] в больницу: из них четверо в ожоговое, трое в реанимацию, у них тяжелое состояние», – сказал он.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожар не угрожает другим постройкам, поскольку НИИ находится на удалении от них. По этой же причине не проводилась эвакуация из этих строений.

Между тем источник в экстренных службах сообщил, что площадь пожара возросла до 1,5 тыс. квадратных метров.

Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар, погиб человек. Возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

Позже стало известно, что число погибших возросло до двух.

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