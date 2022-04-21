Военная прокуратура начала проверку по факту пожара в оборонном НИИ в Твери

По факту пожара в НИИ войск ВКО в Твери проводится проверка, виновных привлекут к ответственности, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

«Военной прокуратурой Тверского гарнизона Западного военного округа организована проверка в связи с крупным пожаром в Центральном Научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери. В ходе проверки предстоит совместно со специалистами установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Прокуратура указала, что для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место отправился военный прокурор гарнизона.

Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар, погиб человек. Возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

Позже стало известно, что число погибших возросло до двух, огонь охватил три из четырех этажей постройки.

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