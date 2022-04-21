Отстранили – Личное мнение

С «глубоким сожалением» организаторы Уимблдона сообщили, что российские и белорусские теннисисты не будут допущены до участия в турнире в этом году.

Среди отменённых спортсменов — самый ТОП теннисистов: 2-я ракетка мира Медведев, 8-ой в рейтинге Рублёв, входящие в тридцатку Хачанов и Карацев.



Фото: Соцсети

Лидер рейтинга, первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что решение организаторов является безумным.

Так ли это? Выскажу своё мнение.

Единственная причина, по которой я спокойно и даже положительно отношусь к спорту высоких достижений в том, что он — вне политики.

Пока политики обнимаются или грызутся, большой спорт сплачивает людей со всего мира.

Во всём остальном большой спорт мне не нравится. Это и детство, которое проходит на тренировках, и травмы, и огромные личные трагедии, когда спортсмен проигрывает на соревнованиях.

Но всё это перевешивает тот факт, что люди разных национальностей, цветов кожи, проживающие в разных странах вместе болеют за своих спортсменов. В этом — главная цель большого спорта.

«Я не могу поддержать решение Уимблдона. Мне кажется, оно безумное. Когда политика вмешивается в спорт, результат не очень хороший», — заявил Новак Джокович.

То же мнение разделяют даже главные профессиональные организации тенниса.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР): «Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона и LTA отстранить игроков из России и Белоруссии от британских травяных турниров в этом году несправедливо и может создать разрушительный прецедент для игры».

Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP.

Женская теннисная ассоциация (WTA): «Отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию, нельзя препятствовать их участию в соревнованиях из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран.

Дискриминация и решение сосредоточить такую дискриминацию на спортсменах, соревнующихся в одиночку, несправедливы и неоправданны».

Большой теннис — единственный, кроме хоккея спорт, в котором участники — это люди мира. Весь год они проводят в перелётах, живут зачастую не в своей стране. Отдыхают, тренируются в США, в Испании или Швейцарии — в общем, далеко от дома.

Таковы особенности этого вида спорта.

Я совсем не питаю нежных чувств к отстранённым от Уимблдона спортсменам. Да вообще мне до них дела нет — я говорю о самом спорте.

Спорт — вне политики. Точка. Вне национальностей. Вне цветов кожи. Так и только так должно быть. В противном случае, этот спорт даром не нужен.

Что думаете?

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