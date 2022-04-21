Мнение: Отмена штурма

Отмена штурма «Азовстали» вызвана некими внешними от непосредственной «не-войны» причинами. Теоретически их может быть две: результат договоренностей по поводу каких-то достаточно важных иностранцев (или, к примеру, Медведчука) и демонстративный отказ Зеленского от любых переговоров в случае захвата «Азовстали».

Для Путина прямо сейчас переговоры не играют существенной роли — он рассчитывает на победу на поле боя и только затем — переговоры на более прочных позициях. Но если переговоры будут сорваны, то возникает проблема: с кем их вести? Вопрос непраздный, так как фиксировать хоть какой-то результат нужно, и нужно уже скоро. В противном случае начнется возвратное движение, а как там вырулить из него, сейчас никто не скажет.

Есть, конечно, и третье соображение — но оно требует от российского руководства определенного умственного усилия, что делает это предположение очень уж гипотетическим. Для Зеленского «Азов» достаточно проблемный актив. Тем более, что это и не его актив. По сути, сегодня на территории Украины есть два героя — сам Зеленский и полк «Азов». В массовом сознании они оба выглядят более чем достойно. Конечно, недоброжелателей у Зеленского меньше не стало, но сейчас их точка зрения сильно проигрывает перед вполне жестким и востребованным имиджем украинского президента. Про «Азов» особо и говорить нечего: в массовом сознании это очередная версия «киборгов», поэтому тут без вариантов.

Выпустить «Азов» с почетом — значит, неизбежно столкнуть этих двух героев, которые имеют друг к другу претензии, и у «Азова» они могут выглядеть даже посущественнее: что ж ты, гад такой, нам не помог?

Заманчивая история, тем более, что чуть ли не впервые за всю «спец-операцию», проектировщиком, а значит, и субъектом и возможным выгодополучателем может оказаться Кремль. Который информационную войну проиграл с треском. Но для того, чтобы сконструировать такую историю и попытаться ее использовать, Кремлю придется как-то объяснить глубинному народу, почему это в самый последний момент злых нацистов отпустили восвояси? Когда казалось бы еще чуть-чуть…

В общем, третье соображение интересное, но мало похожее на правду. Ну, просто в силу нетривиальности, а Кремль — это всегда удар лбом в стену. Иногда (и даже чаще всего) — с разбега.

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