Мнение: «Авторитаризм» в Сербии, западная мораль по Достоевскому и N+1 без господдержки

1. Определить, является ли страна «авторитарной» или «демократической», довольно просто. Если вы подчиняетесь Госдепу США и выполняете все распоряжения американцев, игнорируя интересы своего народа и своей страны, то вы демократ. Если вы не выполняете приказы из США или пытаетесь занять нейтральную позицию, то вы не демократ, а тиран и узурпатор. Даже если население вас поддерживает. Пример Сербии весьма показателен:

https://lenta.ru/news/2022/04/17/nagrada_sanc/

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink рассказал, что западные страны готовы «чем угодно» наградить его в том случае, если он согласится поддержать санкции против России, сообщает РИА Новости.

«Если введем санкции против РФ, получу любую награду, где только захотите. Буду прославлен всеми, будут говорить, что я — величайший демократ в мире, хотя до вчерашнего дня называли авторитарным и полуавтократичным. Нам дорого обходится то, что не поддерживаем санкции. Дороже, чем думаете. А если бы ввели, то это бы нам стоило наших принципов не поддерживать санкции никому, потому что на своем примере знаем, как аморально вводить санкции, как это безрезультатно», — заявил сербский лидер.

2. Александр Скоробогатов процитировал знаменитое из «Дневника писателя» Достоевского: «Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет – так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их – так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать?».



Если заменить развитого человека на развитую страну, пожалуй, получим квинтэссенцию идеологии современного Запада:



«Ведь этак нефти государству захочется, а денег нет – так разбомбить другое государство, чтобы достать нефти. Помилуйте: развитому государству, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их – так почему ему не разбомбить неразвитое, если нельзя иначе денег достать?».

3. Помните, месяц назад я писал про научно-популярный сайт N+1, который после 24 февраля объявил «траур» и начал усиленно показывать русским фигу в кармане? Тогда сверху сайта шла надпись — «Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)»:

https://olegmakarenko.ru/2379326.html

Читатели пишут, что теперь надпись исчезла. Я очень надеюсь, что это не дополнительная маскировка, а полное снятие пособников США с государственного довольствия. Тратить бюджетные деньги на американскую пропаганду — очень плохая практика.