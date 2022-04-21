 

Мнение: «Авторитаризм» в Сербии, западная мораль по Достоевскому и N+1 без господдержки

21.04.2022, 14:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1. Определить, является ли страна «авторитарной» или «демократической», довольно просто. Если вы подчиняетесь Госдепу США и выполняете все распоряжения американцев, игнорируя интересы своего народа и своей страны, то вы демократ. Если вы не выполняете приказы из США или пытаетесь занять нейтральную позицию, то вы не демократ, а тиран и узурпатор. Даже если население вас поддерживает. Пример Сербии весьма показателен:

https://lenta.ru/news/2022/04/17/nagrada_sanc/

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink рассказал, что западные страны готовы «чем угодно» наградить его в том случае, если он согласится поддержать санкции против России, сообщает РИА Новости.

«Если введем санкции против РФ, получу любую награду, где только захотите. Буду прославлен всеми, будут говорить, что я — величайший демократ в мире, хотя до вчерашнего дня называли авторитарным и полуавтократичным. Нам дорого обходится то, что не поддерживаем санкции. Дороже, чем думаете. А если бы ввели, то это бы нам стоило наших принципов не поддерживать санкции никому, потому что на своем примере знаем, как аморально вводить санкции, как это безрезультатно», — заявил сербский лидер.

2. Александр Скоробогатов процитировал знаменитое из «Дневника писателя» Достоевского: «Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет – так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их – так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать?».
 
Если заменить развитого человека на развитую страну, пожалуй, получим квинтэссенцию идеологии современного Запада:
 
«Ведь этак нефти государству захочется, а денег нет – так разбомбить другое государство, чтобы достать нефти. Помилуйте: развитому государству, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их – так почему ему не разбомбить неразвитое, если нельзя иначе денег достать?».

3. Помните, месяц назад я писал про научно-популярный сайт N+1, который после 24 февраля объявил «траур» и начал усиленно показывать русским фигу в кармане? Тогда сверху сайта шла надпись — «Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)»:

https://olegmakarenko.ru/2379326.html

Читатели пишут, что теперь надпись исчезла. Я очень надеюсь, что это не дополнительная маскировка, а полное снятие пособников США с государственного довольствия. Тратить бюджетные деньги на американскую пропаганду — очень плохая практика.

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Запястья и лодыжки могут предупреждать о развитии рака легкого

13.07 / Спустили урок

02.06 / Великобритания впервые с начала пандемии объявила о нулевой смертности от COVID-19

25.03 / Экс-супруга шейха Дубая Мохаммеда принцесса Хайя получила единоличную опеку над детьми

27.10 / Анастасия Решетова увезла сына на отдых на частном самолете

13.05 / Мнение: Цели для депутата: АнтиКовид и АнтиЦифра

08.04 / Гардемарины, назад! – Личное мнение

31.08 / Путин подписал указ о выплатах военным и правоохранителям

03.06 / Смело, но зато как красиво: советы по созданию аутфитов с трендовыми принтами лета

23.09 / Политолог о сокрытии даты инаугурации Лукашенко: Выглядит странно и беспомощно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика