 

Мнение: Шойгу доложил Путину о победе в Мариуполе…

21.04.2022, 13:55, Разное
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Президент принял министра обороны. Лично принял. За нормальным столом.

Шойгу доложил Путину, что Мариуполь освобожден.

«Оказывая сопротивление, националисты практически все жилые дома превращали в долговременные огневые точки. На первых этажах устанавливались бронетехника и артиллерия, на верхних этажах – снайперы… На средних этажах собирали всех жителей, превращая их в "живой щит"», – сказал министр обороны РФ.

По оценке Шойгу на момент окружения города «численность группировки Вооруженных сил Украины и иностранных наемников составляла около 8 100 человек». Часть из них сейчас укрылась на территории «Азовстали».

Путин сказал, что штурм «Азовстали» нецелесообразен, и поручил Шойгу заблокировать «Азовсталь», чтобы «муха не пролетела».

Мне вот интересно, это уже победа? И спецоперация вскоре будет завершена? И в Мариуполе проведут парад, куда возможно прилетит и Путин?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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