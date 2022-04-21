Северо-восточный участок БКЛ метро Москвы готов на 90%

В российской столице продолжается строительство Большой кольцевой линии метрополитена. Работы на северо-восточном участке завершены на 90%. Сегодня специалисты занимаются архитектурной отделкой станций, а также устанавливают там необходимые инженерные системы.

Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, работы ведутся на станциях БКЛ метро

“Каждая из них в высокой степени готовности — более 85 процентов. На станциях ведут архитектурную отделку и выполняют установку инженерных систем. Все три станции являются пересадочными, и в зонах пересадок на радиальные линии также идет активная работа”, — уточнил Бочкарев.

Вообще в состав северо-восточного участка БКЛ метро входит еще соединительная ветка в электродепо “Нижегородское” и уже построенные станции”Авиамоторная”, “Лефортово”, “Электрозаводская”, которые временно включены в состав Некрасовской линии.

По словам генерального директора АО “Мосинжпроект” Юрия Кравцова, среди строящихся станций северо-восточного участка в наибольшей степени готовности находятся “Сокольники”.

“На платформенном участке близится к завершению архитектурная отделка, отделочные работы также идут в двух вестибюлях. Продолжается сооружение двух зон пересадки на Сокольническую линию, ведется монтаж инженерных систем станции”, — отметил Кравцов.

На станции “Рижская” уже завершен монтаж эскалаторов. Специалисты занимаются отделочными работами и установкой инженерного оборудования в вестибюле. Продолжается отделка зоны пересадки на Калужско-Рижскую линию.

Кроме того, на “Марьиной Роще” начинается монтаж эскалаторов в зоне пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию. Там уже установили монолитную конструкцию платформенной части.