Мнение: О перспективах переговоров

Относительно переговоров.

1. Их имитация и профанация будет продолжаться. Отличий от Минска-2 тут все меньше и меньше.

2. США и Британия не дадут остановить боевые действия. Управляя режимом в Киеве, им достаточно легко манипулировать вопросом переговоров.

3. Накачка оружием Украины будет продолжаться с дальнейшим расширением номенклатуры поставок.

4. Обозначенные цели – затянуть активные боевые действия до конца 2022-го или еще больше. Насколько получится.

5. Демографические и материальные потери Украины не существенная плата для реализации глобальных стратегических устремлений США.

Поэтому в какие-то успешные политические урегулирования не верится совсем.

Не видно причин, по которым США должны были бы останавливать эту войну.

Войну с аналогичной конфигурацией США стремятся сконструировать и вокруг Тайваня.

—