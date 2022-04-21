Мнение: О перспективах переговоров
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Относительно переговоров.
1. Их имитация и профанация будет продолжаться. Отличий от Минска-2 тут все меньше и меньше.
2. США и Британия не дадут остановить боевые действия. Управляя режимом в Киеве, им достаточно легко манипулировать вопросом переговоров.
3. Накачка оружием Украины будет продолжаться с дальнейшим расширением номенклатуры поставок.
4. Обозначенные цели – затянуть активные боевые действия до конца 2022-го или еще больше. Насколько получится.
5. Демографические и материальные потери Украины не существенная плата для реализации глобальных стратегических устремлений США.
Поэтому в какие-то успешные политические урегулирования не верится совсем.
Не видно причин, по которым США должны были бы останавливать эту войну.
Войну с аналогичной конфигурацией США стремятся сконструировать и вокруг Тайваня.
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Источник: Colonel Cassad
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