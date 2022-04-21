 

Мнение: О перспективах переговоров

21.04.2022, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Относительно переговоров.

1. Их имитация и профанация будет продолжаться. Отличий от Минска-2 тут все меньше и меньше.

2. США и Британия не дадут остановить боевые действия. Управляя режимом в Киеве, им достаточно легко манипулировать вопросом переговоров.

3. Накачка оружием Украины будет продолжаться с дальнейшим расширением номенклатуры поставок.

4. Обозначенные цели – затянуть активные боевые действия до конца 2022-го или еще больше. Насколько получится.

5. Демографические и материальные потери Украины не существенная плата для реализации глобальных стратегических устремлений США.

Поэтому в какие-то успешные политические урегулирования не верится совсем.
Не видно причин, по которым США должны были бы останавливать эту войну.

Войну с аналогичной конфигурацией США стремятся сконструировать и вокруг Тайваня.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Как выглядеть модно после 50 без особых усилий: стильные приемы от Синди Кроуфорд

08.08 / Названы три страны с самыми высокими темпами заболеваемости COVID-19

25.02 / Мнение: Почему передовики производства должны делиться

10.07 / Скандалы: Резал «серые схемы»

25.08 / Принцесса Норвегии Метте-Марит поздравила принца Хокона с 20-летием со дня свадьбы

23.03 / Мнение: Слон в посудной лавке

22.07 / Хабаровск: Это через край перешло

27.05 / Бритни Спирс опубликовала архивное фото с сыновьями и рассказала о материнстве

05.10 / Мнение: Почему 73% россиян не верят в вакцину от коронавируса?

11.03 / The Lancet: число погибших от COVID-19 может превышать официальные данные в три раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика