Высказаны новые предложения по трудоустройству молодежи

Думский комитет по молодежной политике выдвинул новые меры по занятости молодежи в ходе выездного заседания в университете «СТАНКИН», одной из тем обсуждения стала долгосрочная программа занятости молодежи до 2030 года.

Председатель комитета по молодежной политике и руководитель платформы Добро.РФ Артем Метелев заявил, что депутаты продолжат парламентский контроль по пунктам программы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Тему низкой вовлеченности работодателей в результаты обучения в качестве одной из главных проблем выбрали и участники стратегической сессии. Наша цель – понять, что можно сделать для повышения этой вовлеченности, а значит – для повышения конкурентоспособности выпускников вузов. На площадке Комитета мы обсуждали возможную инициативу по стимулированию работодателей инвестировать в инфраструктуру вузов, организовывать стажировки, практику, вкладываться в программы обучения студентов», – добавил Метелев.

Представители комитета договорились о проведении согласительного совещания с Минтруда и Минобрнауки, на котором будут обсуждаться замечания и предложения по работе центров содействия трудоустройства выпускников. Также ведомствам рекомендовано доработать профильное постановление правительства о центрах карьеры.

«Сейчас обсуждение программ молодежной занятости актуально как никогда, так как в ближайшее время ожидается выход на рынок труда выпускников организаций среднего и высшего образования этого года. Нужно подхватить этих ребят и помочь им определиться с дальнейшим профессиональным карьерным треком. Это особенно важно сейчас, когда наша экономика находится под давлением санкций», – сказала заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.

Также по просьбе замминистра комитет обратится в субъекты с рекомендацией в части региональных планов реализации долгосрочной программы занятости.

«Минтрудом подготовлен типовой план мероприятий по реализации программы молодежной занятости для субъектов Российской Федерации. Из того анализа, который нам предоставляют субъекты, мы видим, что далеко не все субъекты приняли соответствующие программы, хотя мы понимаем, что Долгосрочная программа содействия молодежной занятости в обязательном порядке дезагрегирована до уровня субъектов. По факту все мероприятия проводятся, конечно, региональными властями. Хотели бы попросить в рамках решения Комитета рекомендовать субъектам как можно быстрее эти программы принять и соответствующую информацию направить как в Министерство труда, так и в Комитет. Реализация программы невозможна без объединения усилий», – сказала Мухтиярова.

Замглавы министра науки и высшего образования Григорий Гуров отметил в своем выступлении несколько ключевых мер по поддержке РСО и переобучении на рабочие специальности.

«В 2021 году прошла пилотная реализация проекта по обучению рабочим профессиям в 18 субъектах Российской Федерации. Было обучено 3703 участника студенческих отрядов по 37 рабочим профессиям. В этом году мы планируем расширение программы. Обучение пройдут уже около 17 тыс. молодых людей из 70 регионов страны. Также мы расширяем и перечень направлений подготовки. Программы обучения будут проходить по профессиям, наиболее востребованным в настоящее время, в том числе в летний период. Программы включают практическую составляющую, которая позволяет молодым специалистам получить необходимый опыт для становления в качестве профессионалов», – отметил он.

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